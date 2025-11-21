金馬午宴》蔡淑臻出戰金馬先打音波自嘲信心不夠 葉子綺可愛無人敵

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎將於明(22)日晚間揭曉，入圍午宴今(21)日率先舉行，入圍最佳女配角的《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻和葉子綺、《我家的事》黃珮琪、《女孩不平凡》鄧滔皆到場出席，分享入圍心情與參與盛事的期待。

《左撇子女孩》蔡淑臻(右二)和葉子綺(左二)出席金馬午宴。(記者潘少棠攝)

蔡淑臻表示：「非常開心，也很驚喜，尤其跟各位很優秀的演員一起入圍。」這次與片中女兒葉子綺一同角逐，她也向葉子綺說：「妳好棒，我以妳為榮，妳如果上台我會很開心。」並笑說想好好享受金馬獎。她前幾天在社群分享去打自己代言的海芙音波，笑稱「信心不夠需要打一下」，但也說若是比可愛，葉子綺的可愛無人能敵。

葉子綺受訪時同樣開心，並說很期待與蔡淑臻一起走紅毯，「一直都很好奇金馬獎的氣氛，拿到門票就很開心。」她笑說自己的服裝「是很可愛的」，還在掙扎要穿什麼。

入圍的陳雪甄，此次是第三度踏上金馬紅毯，她表示能站在這裡「其實是眾人之力」，感覺就像回家一樣，會好好享受每一刻。她也透露自己已節食一個禮拜，「我要站在蔡淑臻旁邊耶，一定要！而且禮服很緊。」並笑說活動一結束第一件事就是要去吃泡麵。

入圍的黃珮琪則說自己很開心，尤其《我家的事》她從短片《姊姊》到長片都演出，讓她感謝導演信任。她分享維持狀態的方式是保持好心情，「心情不好會瘦，看起來會憔悴」，因此「盡量多吃高熱量的東西」。

以《女孩不平凡》初試啼聲就入圍的鄧滔表示：「非常開心，完全沒想到。」她說這是自己的第一部電影，「身體用一個禮拜來消化那個開心，覺得好棒棒。」直說緊張可能要喝一點酒。

