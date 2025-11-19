金馬名導盛讚《守護我們的星球》 舒夢蘭跨界導演獲肯定

東森電視董事長林文淵親自包場，力挺導演舒夢蘭。（圖／東森新聞）





台灣首部跨越南北極實地拍攝的生態電影《守護我們的星球》上映後好評持續延燒，不僅票房亮眼，更寫下國內電視台推出自製電影的紀錄。東森電視董事長林文淵昨（18日）親自包場，邀請上百位員工與知名導演一同觀影，用行動力挺導演舒夢蘭。

東森電視董事長林文淵親自包場，邀請上百位員工與知名導演一同觀影。（圖／東森新聞）

林文淵表示，此次包場有兩個原因，一是「舒夢蘭真的太辛苦了！」從企劃、製作、洽談贊助到進出極地拍攝，十多年來幾乎全靠她獨力完成；二則是「這真的是一部好片子，值得大家帶著家人來看。」

昨日包場現場星光熠熠，兩位金馬獎重量級導演──資深導演李祐寧與金馬60最大贏家《老狐狸》導演蕭雅全──都到場觀影，知名影評人梁良也特地出席。

《老狐狸》導演蕭雅全也到場觀影。（圖／東森新聞）

李祐寧看完後以「震撼」形容影片。他指出，在極地光線平坦、環境惡劣、拍攝難度極高的情況下，竟能捕捉藍鯨、北極熊、企鵝等珍稀生物的珍貴畫面，「幾乎是不可能的任務，但她做到了。」他更直言，過去總把舒夢蘭視為資深女主播，如今已是真正跨界成為「導演」，非常不簡單。

李祐寧及梁良現身支持舒夢蘭。（圖／東森新聞）

蕭雅全則稱讚電影「非常精采，讓人佩服不已」。影評人梁良則肯定影片「完全不輸《國家地理》水準，特別是導演筆觸中帶有女性的溫柔。」

其中，已二刷的東森新聞部副總經理沈建宏，也帶著女兒到場支持。他感性地說，看著舒夢蘭團隊在冰雪中拍攝、長年投入環境與生態議題，「得獎不會讓她的辛勞少一點，也不能讓被凍傷的雙手好一點，但當獎盃排排站在她面前，她心裡的辛苦就會少一點。」

《守護我們的星球》由五座金鐘獎自然生態節目主持人舒夢蘭耗時15年完成，記錄82種在極端環境中求生、繁衍的物種，以台灣視角描繪極地暖化的衝擊。

舒夢蘭與金鐘攝影陳一松耗時15年完成《守護我們的星球》。（圖／東森新聞）

上映至今全台包場已突破250場，不僅感動許多觀眾，也成為政機關、企業與學校推動永續與環境教育的新教材。影片喚起人們重新思考地球未來，也讓台灣生態紀錄影像跨出新的一步。



