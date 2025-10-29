金馬名導陳玉勳驚聞坣娜過世 發文悼念「謝謝妳28年前主演《愛情來了》」

陳玉勳在社群發文悼念曾與合作電影《愛情來了》的坣娜。國家影視聽中心提供

曾以〈奢求〉〈自由〉等經典歌曲感動無數人的女歌手坣娜（本名蔡宜樺）傳出因紅斑性狼瘡於10月16日病逝，享年59歲。與她在1997年經典電影《愛情來了》（Love Go Go）中合作過的導演陳玉勳，也在臉書悼念，表示「坣娜，謝謝妳28年前主演《愛情來了》，這麼好的人，太震驚了，很難接受。」

由陳玉勳執導的《愛情來了》由三段愛情故事串連，描繪了都市小人物在孤寂中渴望愛情的樣貌。坣娜飾演是在美髮店工作的女子。美麗但情路坎坷。坣娜飾演的麗華，代表了都市女性在情感迷宮中的脆弱與掙扎。她外表亮麗卻深陷痛苦，最終從小人物阿松身上獲得的單純慰藉，反襯了她所追求的複雜愛情關係的虛無，也為電影增添了一抹憂鬱而溫暖的色彩。

廣告 廣告

《愛情來了》曾獲86年金馬獎最佳男配角獎、最佳女配角獎、東京影展青年導演競賽單元、台北電影節新世代影評人票選最佳影片、新加坡影展競賽單元、溫哥華影展、多倫多影展。飾演麵包師阿盛的陳進興也於2008年離開人世（1960年7月1日—2008年5月15日），有網友表示：「麗華也去找麵包施阿盛了！」



回到原文

更多鏡報報導

坣娜不敵紅斑性狼瘡病逝 港星周海媚、天后賽琳娜、藝人山豬都受苦纏鬥

慟！59歲坣娜病逝！曾遭電視台封殺、罹紅斑性狼瘡 靠瑜伽對抗病魔一生傳奇

9m88撇秘戀章廣辰 公開徵愛「麥鬧，我還在徵男友ㄛ！」