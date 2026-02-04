金馬喜迎上海客 小三通添活水

大陸宣布將恢復上海居民赴金、馬旅遊，3日試營運的「金門港旅運中心」，將可服務更多陸客到訪。（于家麒攝）

大陸文化和旅遊部4日發布「近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊」訊息，金門產官界聞訊普遍「樂觀其成」。縣府表示，在「兩岸小三通」客運航線運營25周年與「金門港旅運中心」啟動試營運等重要時刻，此重磅消息讓原已熱絡的小三通旅遊市場，再注入一股活水，金門旅遊前景一片看好。民眾則盼望政府能解除赴陸「禁團令」，讓台灣民眾以直航方式赴陸，減輕離島的交通壓力。

金門縣府統計，民國114年金門小三通入出境人數高達184萬3461人次，而大陸自113年9月27日恢復福建省居民赴金旅遊以來，持旅遊簽入境已累積23萬7563人次，期間帶來的人潮與商機，讓金門民眾十分有感。

縣府目前已規畫今年度將前往上海辦理旅遊推介會，強化金門觀光行銷力度，吸引更多上海居民到金門旅遊；另也將逐步推動小三通船班增班作業，穩健有序提升客運量能，期盼兩岸旅遊能持續正向發展。

特產業者表示，人能進來、地區的經濟才能有起色，但希望陸委會能聽見小老百姓的心聲，同意開放。也有民宿業者提到，金門觀光景點規畫太過分散，多著重於戰地史蹟活化，很難吸引以自由行的年輕陸客持續回訪；縣府應深入了解現今旅遊族群偏愛什麼，像是「養豬協會」招牌、水獺塗鴉公車候車亭等地方都能在「小紅書」爆紅，不必花大錢就能創造網紅景點。

部分旅遊業者點出潛在性問題，指上海為一級城市、人口逾2000萬，對大城市的旅客而言，金門的吸引力未必明顯，反而對台灣本島的期待更多一些；相較之下，若能開放廣東、浙江、福建、江西等海西4省的居民來金門，因消費力強、生活型態與風土民情較為接近，對促進地方觀光與經濟發展可能更顯著。

一般民眾則擔憂，目前僅開放福建省陸客入境，就已引發「微電車」騎車亂象，更多陸客進來，馬路景象更不敢想像，呼籲相關單位加強宣導、取締違規，及早做好配套準備，以維護地區居民「行」的安全。

部分居民指出，目前小三通船班已相當吃緊，假日及旺季經常一位難求，若再開放上海居民來金門，恐使小三通船位更加緊繃；建議中央解除禁團令，讓旅行社可組團赴大陸觀光，台灣旅客便可透過直航方式往返，進一步分流小三通人潮。

國民黨立委陳玉珍表示，這對金門觀光產業及帶動地方經濟有正面的助益，期盼未來陸方能夠陸續開放其他省市居民，也能到金門觀光旅遊。