金馬報喜大安有福贈春聯 8位書法名師揮毫





為迎接丙午馬年，臺中市政府客家事務委員會與大安區公所昨日舉辦「115年金馬報喜 大安有福贈春聯活動」。現場集結8位書法名師揮毫、客家藝文表演及手作體驗，並安排客家藝文表演，讓海線民眾有機會體驗客家多元文化，吸引大批民眾共襄盛舉。

許宏綺區長表示；本次活動邀請林陳杉懋、羅福秀、趙令熙、洪正義、洪金鐘、王宗仁、蔡銘松、張清淮等8位書法名家現場書寫獨特春聯，由「大安長青學苑運動舞蹈班」與「香頌合唱團」熱力開場。現場另設有「絹印筆袋DIY」、「大家說客語」互動區，將新丁粄、油紙傘、柿子及客家藍衫等客家意象融入年節氣氛，讓民眾體驗手作樂趣。今年公所特別安排活動滿意度調查，精準蒐集市民意見，展現公所重視民意與推動數位化服務的亮點。

廣告 廣告

許區長特別在活動中同步宣傳 2026 中台灣燈會，今年首度攜手國際知名 IP「姆明一族 (The Moomins)」，以「幸福蜜馬?臺中 MOOMIN ON！」為主題，將於 2 月 15 日至 3 月 3 日在中央公園盛大展出，誠摯邀請市民朋友，一同走進燈會現場，感受臺中滿滿的幸福能量與城市溫度 。

活動包括臺中市政府客家事務委員會主委江俊龍、臺中市政府勞工局長林淑媛、市議員楊啟邦、市議員李文傑、臺中教育大學副校長黃寶園、大安區戶政主任曾江良、民政顧問許文旗、民政顧問劉麗英、市政顧問吳敏濟及特助吳中源、海墘里長王勝宗、頂安里長陳麗涓、西安里長紀木淵、東安里長黃為德、南埔里長林恭、永安里長謝綢、龜殼社區發展協會理事長陳泰源、南庄社區發展協會理事長莊定家、東安社區理事長莊坤龍皆親自到場參與，此外立法院副院長江啟臣與市議員施志昌亦派代表共襄盛舉，也讓會場人聲鼎沸、年味十足，活動在鄉親的歡笑聲中圓滿落幕。



更多新聞推薦

● 黃國昌新北競總開幕 柯文哲站台喊「新北需要他」