金馬報喜迎新歲 慎選菸酒保安康

新春年假將至，民眾趕辦年貨賀禮，對菸酒商品需求使用量增加，臺東縣政府特別提醒民眾，在選購及使用菸酒時應購買合法業者產製（進口）之菸酒品，以確消費安全，民眾如發現疑似違規菸酒，請撥打菸酒檢舉專線089-325728通報。

春節期間是菸酒消費高峰，不肖業者常趁機銷售仿冒或走私菸酒。縣府財政及經濟發展處表示，非法菸酒品來源及成分不明，品質亦無保障，消費發生爭議時往往求償無門，呼籲民眾購買菸酒商品時，應注意下列事項：一、標籤—印刷是否清晰，黏貼及封膜是否平整，若標籤經仿造翻印，其紙質、字體較為粗糙，印染油墨易剝落或不均勻。二、標示—應明確標示業者名稱、地址、製造日期或批號、原料、容量、成分、焦油、尼古丁及警語等，若標示不明，切勿購買。三、瓶蓋或封口—封口應緊密完整無缺，瓶蓋螺紋規則且容易開啟，搖晃時不應出現鬆動或漏液情形。

今年春節假期長達九天，部分民眾規劃出國旅遊，縣府提醒民眾自機場或港口免稅店購買之菸酒品僅可自用或餽贈，不得轉售；另入境旅客隨身攜帶免稅菸酒數量，酒類：1.5公升。菸類（四擇一）：捲菸200支(1條)、菸絲1磅、雪茄25支，或加熱菸200支(1條)。僅限台灣免稅店販售之加熱菸；國外加熱菸及組合元件與衛福部審查核准的規格不符，故禁止攜帶入境。如超過免稅數量者，應主動向海關申報通關；另我國目前全面禁止電子菸，民眾勿因自用或代購攜帶電子菸入境，以免違規受罰。