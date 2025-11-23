金馬夜爆與張孝全認識過程 陳匡怡：根本不想承認被他追求過

張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨（22）日他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎。當晚，過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡在臉書發文還原認識過程，並強調若不是去年被偷拍、被亂寫與張孝全相關的「鬼話」，她根本不想承認曾被追求。

張孝全昨晚 一身帥氣黑西裝現身 。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

陳匡怡昨晚發文 。（圖／翻攝自 陳匡怡臉書 ）

陳匡怡在臉書發文表示，兩人並非如媒體所寫「在張孝全慶生當天搭話認識」，而是在2014年中，因戲劇合作洽談才有交集。「戲劇的監製方可人小姐說她問張孝全，如果找他拍戲，要找女主角跟他一起演戲，他會希望找誰，讓他天馬行空的許願。她說他回說 ：『陳匡怡』。」

廣告 廣告

陳匡怡說，「後來他又透過一些方式，問我能否給他電話，我才會認識他。後來我又看他的訪問，他說為什麼喜歡拍戲，其一是因為能實現現實中的不可能，包括沒做過，做不到的想像的職業，不可能的想像中的戀愛，也就是，跟夢中情人的戀愛。因此，有這兩個事件，我認為他當年想認識我時，確實是對夢中情人的想像跟期待。」

陳匡怡強調，張孝全本人也曾在去年6月親口承認追求過她，但卻有媒體寫出「她單方面說詞」，她怒轟：「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」更直言若不是去年被偷拍、被亂寫與張孝全相關的「鬼話」，她根本不想承認曾被追求，「我一直千方百計為你們著想，我的個性本來就是如此。為你們的面子，為你們的素材 ，十幾年來不停讓步自己的生命跟對自己有利的事實。但從去年偷拍事件開始 媒體朋友你們越演越烈，開始睜眼說瞎話。這是以前的媒體沒有過的。你們真的覺得這樣正常嗎？媒體，男明星，都一樣。我不會再為你們想了。發揮天蠍本性，趕盡殺絕喔。」

延伸閱讀

動漫盛事LisAni LIVE TAIPEI首日超燃 五組藝人連唱金曲引爆全場

金馬62/評選內幕曝光！范冰冰與高伊玲廝殺到最後 張震1票險勝柯煒林

金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影