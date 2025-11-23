金馬夜爆與張孝全認識過程 陳匡怡：根本不想承認被他追求過
張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨（22）日他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎。當晚，過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡在臉書發文還原認識過程，並強調若不是去年被偷拍、被亂寫與張孝全相關的「鬼話」，她根本不想承認曾被追求。
陳匡怡在臉書發文表示，兩人並非如媒體所寫「在張孝全慶生當天搭話認識」，而是在2014年中，因戲劇合作洽談才有交集。「戲劇的監製方可人小姐說她問張孝全，如果找他拍戲，要找女主角跟他一起演戲，他會希望找誰，讓他天馬行空的許願。她說他回說 ：『陳匡怡』。」
陳匡怡說，「後來他又透過一些方式，問我能否給他電話，我才會認識他。後來我又看他的訪問，他說為什麼喜歡拍戲，其一是因為能實現現實中的不可能，包括沒做過，做不到的想像的職業，不可能的想像中的戀愛，也就是，跟夢中情人的戀愛。因此，有這兩個事件，我認為他當年想認識我時，確實是對夢中情人的想像跟期待。」
陳匡怡強調，張孝全本人也曾在去年6月親口承認追求過她，但卻有媒體寫出「她單方面說詞」，她怒轟：「是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？」更直言若不是去年被偷拍、被亂寫與張孝全相關的「鬼話」，她根本不想承認曾被追求，「我一直千方百計為你們著想，我的個性本來就是如此。為你們的面子，為你們的素材 ，十幾年來不停讓步自己的生命跟對自己有利的事實。但從去年偷拍事件開始 媒體朋友你們越演越烈，開始睜眼說瞎話。這是以前的媒體沒有過的。你們真的覺得這樣正常嗎？媒體，男明星，都一樣。我不會再為你們想了。發揮天蠍本性，趕盡殺絕喔。」
延伸閱讀
動漫盛事LisAni LIVE TAIPEI首日超燃 五組藝人連唱金曲引爆全場
金馬62/評選內幕曝光！范冰冰與高伊玲廝殺到最後 張震1票險勝柯煒林
金馬62/張震二度奪影帝「完全沒料到」 謝父張國柱：帶我認識電影
其他人也在看
陳匡怡金馬夜發文！爆張孝全要電話主動許願合作 「根本不想承認」一事
「台大五姬」陳匡怡近期頻爆爭議，昨（22日）適逢金馬獎頒獎典禮，張孝全入圍最佳男主角之際，她再次發文談與張孝全當年認識過程，甚至強調「這輩子根本不想承認被他追求過呢？」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
張孝全三度落選金馬獎還被爆料 遭陳匡怡指「追求無果」揭內幕
【緯來新聞網】曾因戲劇《我可能不會愛你》走紅、有「台大五姬」稱號之一的陳匡怡，在2017年淡出演藝圈緯來新聞網 ・ 15 小時前
金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺台視新聞網 ・ 19 小時前
金馬62》林依晨「正面開深V」搶影后 產後亮相絕美
第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道17點30分開始，以《深度安靜》入圍最佳女主角的林依晨，稍早與劇組一起走紅毯，優雅又不失女人味的禮服，令人目不轉睛。中時新聞網 ・ 19 小時前
利菁結婚25年！和老公協議「外遇就淨身出戶」 談粿王風波這樣說
男星范姜彥豐上月底拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方其後以一段 17 分鐘影片反擊，夫妻雙方隔空交火。向來敢言的資深主持人利菁今（22日）出席第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，被問到此事，她幽默回應：「我很認真在劈腿耶！最近一直劈腿，為了練匹克球啦！」也強調自己和當事人都不熟，倒是和老公已經簽好外遇要淨身出戶的協議。鏡報 ・ 21 小時前
月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇
日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由...聯合新聞網 ・ 4 小時前
國內首次化粧品「驗出蘇丹紅」！14家踩雷業者曝光 食藥署令下架問題產品
食藥署今年10底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，隨即行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源。食藥署同步針對國內網路平台販售之疑似中國問題產品進行進行抽驗，確認「且初越桔清透缷妝膏（無花果味）」（批號B5A1431）檢出禁用......風傳媒 ・ 1 天前
COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望
巴西時間22日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）延會繼續談判，稍早大會主席團公布最新版本的協定，當中隻字未提攸關全球...聯合新聞網 ・ 2 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 1 天前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前