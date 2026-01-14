金馬奇幻影展主視覺 影迷的電影莊園

記者王丹荷／綜合報導

2026金馬奇幻影展昨日搶先曝光主視覺，再度邀曾獲指標性的英國世界插畫獎（WIA）圖書類新銳首獎、新生代知名插畫家徐世賢操刀，以充滿想像和童趣的手繪風格，打造一座屬於影迷的奇幻電影莊園。徐世賢表示：「在這座奇幻莊園裡，我們可以盡情許願，盡情跟著電影一起大笑、尖叫和落淚，更重要的是，一起做夢。」

在奇幻電影莊園裡，徐世賢將金馬奇幻影展特色之一的「影迷許願池」化為視覺中心，水池象徵無數影迷對電影的純粹熱愛；許願池周遭圍繞著姿態各異的魔幻馬兒，無論是奔馳、跳躍、漫步和休憩，或是與外星幽浮共譜的奇想，也代表電影帶來的無限想像，細節中，更巧妙埋藏《洛基恐怖秀》、《鬼店》等影史經典元素和馬頭視覺。

金馬奇幻影展邀觀眾影迷一同走進這座虛實交錯的莊園，體驗好看又好玩的獨特魅力；主視覺設計也將延伸至奇幻影展備受好評的周邊商品，讓影迷購買收藏。金馬奇幻影展將於4月10至19日展開，選片指南訂在3月22日舉辦，門票於3月29日開賣。

2026金馬奇幻主視覺海報。（金馬執委會提供）