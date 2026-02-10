金馬奇幻影展狂歡場喜迎《小姐好白》 影迷許願《羅密歐與茱麗葉》重現

《小姐好白》整部片都是政治不正確，葷素不忌的笑彈，現在絕對不可能再拍出來了。（金馬影展執行委員會提供）

2026金馬奇幻影展公布片單，每年都引來許多影迷一起共向盛舉的狂呼場，迎來狂想無極限的《小姐好白》（White Chicks）22週年，裡頭塞滿各種葷素不忌的笑彈，徹頭徹尾的政治不正確，過去只能在網路上回味這部片的哏圖，現在可以在大銀幕上笑翻天。

奇幻影展開幕片是安海瑟薇主演的《魅影巨星》。（金馬影展執行委員會提供）

奇幻影展開幕片是《魅影巨星》（Mother Mary），奧斯卡得主安海瑟薇（Anne Hathaway）再開金嗓化身傳奇流行巨星，為了以完美形象回歸舞台，找上疏遠多年的好友兼前造型師，卻也掀開埋藏已久的傷疤。影片藉恐怖驚悚和超自然元素，揭開明星光環背後的瘋狂與脆弱，更集結泰勒絲御用王牌音樂製作人傑克安東諾夫、葛萊美得主酷娃恰莉（Charli XCX）和英國歌手FKA Twigs譜寫原創歌曲，打造一場絢麗又令人戰慄的感官體驗。

廣告 廣告

慶祝上映30週年的《羅密歐與茱麗葉》，大膽把莎士比亞名著搬到當代時空，全片前進墨西哥拍攝，李奧納多狄卡皮歐（右）與克萊兒丹妮絲（左）的組合更是青春洋溢。（金馬影展執行委員會提供）

另外一部開幕片是日本動畫導演四宮義俊未演先轟動的《花綠青綻放之時》，首部長片就闖進柏林影展主競賽，十分難得。故事描述堅守百年煙火工廠的男主角，一邊面臨土地徵收的拆遷壓力，一邊代替失蹤父親完成夢幻煙火，當兒時玩伴重返故鄉，兩人展開一場意想不到的計畫。導演將日本傳統繪畫特有質感和寫意筆觸融入數位動畫，畫風美不勝收，並邀來日本新生代演員古川琴音及萩原利久擔綱配音，道出時代更迭下的守護與傳承。

年年秒殺的「狂歡場」，今年除了有以獨家玩法打造出絕無僅有的秒殺招牌《洛基恐怖秀》繼續引領狂歡，還延伸推出紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》（Strange Journey: The Story Of Rocky Horror）。

黑色喜劇《捉神弄鬼》諷刺好萊塢追求外在美，梅莉史翠普（左）和歌蒂韓（右）搭檔組合堪稱稀有。（金馬影展執行委員會提供）

慶祝上映30周年的《羅密歐與茱麗葉》（Romeo + Juliet），是澳洲名導巴茲魯曼（Buz Luhrmann）力作，全片前進墨西哥拍攝，硬是把莎士比亞名著搬到當代時空重現，這部片還可以看到還沒走紅的保羅路德（Paul rudd），他真的是一點都不會老！男主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）當年憑著精湛演技和盛世美顏，以本片登上柏林影帝寶座。還有《阿甘正傳》導演羅勃辛密克斯（Robert Zemeckis）邀集布魯斯威利（Bruce Willis）、梅莉史翠普（Meryl Streep）和歌蒂韓（Goldie Hawn）突破演技的黑色喜劇《捉神弄鬼》（Death Becomes Her），除了精準諷刺明星對永恆美貌的荒誕追求，驚人的視覺特效更贏得奧斯卡的肯定。

更多鏡週刊報導

台灣囡仔「鬼臉」紅到德國去！ 睽違7年兒童短片再戰柏林影展

《女孩》獲選為新加坡影展開幕片 舒淇感性分享10年心路歷程

《南方時光》遭馬拉喀什影展撤出競賽 曹仕翰：創作被敏感因素封鎖