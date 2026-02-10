金馬奇幻影展雙開幕片揭曉 驚喜放映《小姐好白》全場噴飯預備

2026金馬奇幻影展開幕片《魅影巨星》（Mother Mary）。（圖／金馬執行委員會）

2026金馬奇幻影展今（10日）公布兩部開幕片，由《鬼魅浮生》A24名導大衛羅利攜手奧斯卡得主安海瑟薇的《魅影巨星》（Mother Mary），以及日本動畫導演四宮義俊角逐柏林影展金熊獎的首部動畫長片《花綠青綻放之時》（A New Dawn），兩部東西方矚目新作將齊聚金馬奇幻影展，讓台灣觀眾搶先一睹風采。

在《魅影巨星》中，安海瑟薇再度挑戰演技極限並大開金嗓，飾演一名試圖回歸舞台的流行巨星，卻在面對昔日好友時掀開瘋狂與脆弱的傷疤，影片揉合驚悚與超自然元素，更由泰勒絲御用製作人傑克安東諾夫操刀原創歌曲，打造戰慄的感官體驗。

廣告 廣告

而動畫名作《花綠青綻放之時》則展現細膩美學，四宮義俊將日本傳統繪畫質感融入數位技術，描繪百年煙火工廠在土地徵收壓力下的守護與傳承，並邀來古川琴音與萩原利久獻聲，道出時代更迭下的動人情懷。

2026金馬奇幻影展開幕片《花綠青綻放之時》（A New Dawn）。（圖／金馬執行委員會）

影迷引頸期待的「狂歡場」，除了秒殺的定目片《洛基恐怖秀》將再度點燃現場熱情，還首度放映致敬紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》，帶領觀眾深入瘋狂的洛基宇宙。本屆活動場還加碼推出惡搞喜劇《小姐好白》，現場將會重現各種笑到噴飯的橋段。

「影迷許願池」有李奧納多狄卡皮歐盛世美顏並在柏林影展封帝的《羅密歐與茱麗葉》、《暴蜂尼亞》改編的韓國原作《拯救綠色星球！》、正宗「人間國寶」坂東玉三郎主演的《夜叉池》4K修復版，以及布魯斯威利、梅莉史翠普和歌蒂韓三大巨星聯袂主演的黑色喜劇《捉神弄鬼》。精彩作品齊發，要讓影迷看得大呼過癮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝