金馬奔騰揮毫迎春開運！ 西螺東市場墨香送福迎新年

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】馬年迎春、墨香開運！為迎接嶄新一年並傳承書法文化，西螺鎮公所今（10）日於西螺東市場舉辦「金馬奔騰迎新年」揮毫送春聯活動，由鎮長廖秋萍率領民意代表、里長與書法名家開筆祈福，現場揮毫送福、人氣匯聚，讓年味在市場中沸騰，也為西螺新的一年揭開溫暖有力的序幕。

西螺鎮公所於西螺東市場舉辦「金馬奔騰迎新年」揮毫送春聯活動。(記者廖承恩拍攝)

活動一早以隆重的「新春開筆福運儀式」揭開序幕，在鑼鼓與掌聲中，鎮長廖秋萍與代表、里長共同提筆揮毫，寫下「馬年大吉」、「吉祥如意」等祝賀詞句，象徵新年開市、萬象更新。開筆不僅是一項儀式，更承載對地方平安順遂、百業興旺的共同期盼，展現西螺迎向新年的團結與信心。

隨後登場的「揮毫致贈鎮民」活動，更是全場焦點。西螺鎮公所特別邀請7位書法老師現場創作，一筆一畫書寫祝福，將寓意吉祥的春聯親手送到鎮民手中。民眾排隊索取、熱情互動，市場內墨香與笑聲交織，讓傳統書法藝術走進生活，也讓祝福真正「寫進心裡」。

鎮長廖秋萍與代表、里長齊筆揮毫，寫下「馬年大吉」、「吉祥如意」，象徵新春開市、萬象更新。(記者廖承恩翻攝)

今年適逢馬年，象徵奮發向上、積極進取。書法老師以不同書體詮釋「龍馬精神」、「馬到成功」等賀詞，不僅展現書藝之美，也傳遞對新一年的期許。許多民眾表示，親眼看見書法老師揮毫、親手領取春聯，比起制式印刷更有溫度，貼在家門口也格外有意義。

貼春聯是農曆新年的重要民俗，象徵避邪納福、迎祥接喜。西螺鎮公所透過免費揮毫活動，讓鎮民不分年齡、背景都能共享年節喜悅，不僅延續傳統文化，也活絡市場人潮，帶動地方年節經濟，讓老市場在新年之際展現嶄新活力。

邀請7位書法老師現場創作，一筆一畫書寫祝福，將寓意吉祥的春聯親手送到鎮民手中。(記者廖承恩翻攝)

鎮長廖秋萍表示，透過揮毫送春聯活動，除向全體鎮民提前拜年，更希望以一幅幅墨寶傳遞溫暖與祝福，凝聚地方向心力。她也期盼新的一年西螺風調雨順、百業興旺，鎮民平安健康、幸福滿滿，讓馬年成為充滿希望與動能的一年。