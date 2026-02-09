金馬奔騰迎好年！衛武營新春限定活動開跑 雙廳院、市集一次玩

▲走春就來這！衛武營馬年新春系列登場，藝文、市集、好運全包。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】隨著2026馬年新春到來，衛武營國家藝術文化中心推出「衛武營2026新春系列—金馬奔騰迎好年」，結合表演藝術、建築探索與年節市集，打造南臺灣最具藝文氣息的走春新熱點。衛武營將於大年初一（2月17日）開門迎客，春節期間以龍獅、太鼓等熱鬧演出揭開序幕，邀請民眾在歡騰氛圍中迎接新年。

▲廳院自由探索

新春限定的「雙廳院探索參觀」與「雙廳院導覽」首度開放歌劇院與音樂廳，讓民眾近距離感受國際級場館的建築美學與舞台奧秘，為走春行程增添深度藝文體驗。戶外活動同樣精彩，包含《醒獅祥龍賀新春》與《萬馬奔騰 旭日東昇》戰鼓與太鼓演出，震撼視聽、喜氣滿滿。

▲2025年高雄兩廣龍獅戰鼓團《醒獅鑼鼓賀吉祥》資料照片

2月19日至21日登場的「馬上發財」新春市集，結合生肖主題與親子互動裝置，打造好逛、好玩又好拍的年節空間，並推出拓印、造型蠟燭等手作體驗。春節期間還有紅包抽抽樂及限量新春福袋，讓民眾試手氣、迎財氣。

衛武營誠摯邀請全台民眾於新春假期走進衛武營，看表演、逛市集、遊廳院，感受「萬馬奔FUN」的藝術新年，更多新春活動相關訊息，請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）