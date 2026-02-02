金馬奔騰迎新春！苗栗縣十萬五千名長者二月四日喜領千元紅包

金馬年農曆春節腳步將近，為向長輩們傳遞縣府最誠摯的敬意與祝福，苗栗縣政府宣布一一五年春節敬老禮金一千元將於二月四日準時匯入長輩帳戶，讓這份溫暖的「紅包」陪伴長輩歡喜過好年！

凡一一四年一月一日(含)前設籍苗栗縣且一一五年一月一日(含)前年滿六十五歲以上長者或五十五歲以上原住民，每人將領到新臺幣一千元，本次春節敬老禮金共計十萬五千九百五十七位長輩受惠，發放總金額達新臺幣一億零五百五十九萬七千元。為落實簡政便民，禮金發放以「直接匯款」為主，由全縣十八鄉鎮市公所執行撥款作業，長輩無須舟車勞頓即可領取（見圖）。

廣告 廣告

社會處溫馨提醒，禮金入帳後，長輩刷存摺確認時請留意存摺摘要：大多數金融機構帳戶將顯示「敬老禮金」，戶籍位於公館鄉、南庄鄉及三灣鄉且使用郵局帳戶的長輩，摘要則會顯示「春節禮金」。

針對少部分長輩因帳戶遭凍結、列為警示戶或帳戶錯誤導致匯款失敗（退匯）之情形，公所將主動聯繫通知，改以「現金」方式補發，確保每位長輩的權益絕不受損。考量春節連假因素，現金補領期限延長至三月十六日截止，逾期將不再補發，請長輩務必留意時程。若有退匯情形須更新帳戶資料者，務必於五月二十日前向戶籍地公所完成變更，以利後續節日禮金能順利撥款。

縣長鍾東錦強調，春節期間常是詐騙集團活躍高峰期，縣府辦理敬老禮金發放「絕對不會」透過電話要求長輩操作提款機（ATM）、網銀或要求提供密碼。若接獲不明群組訊息或連結，請務必提高警覺，小心防詐！有任何疑慮，請撥打反詐騙專線165、縣民專線1999或直接洽詢戶籍地公所及縣府社會處老人福利科（037-559642）查證，守護自己的荷包安全！