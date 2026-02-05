金馬奔騰迎新春 高雄勞工公園迎春花市2月7日繽紛登場

迎接新春佳節，高雄市勞工花市年度盛事「2026金馬奔騰迎春花市暨花卉展及綠美化推廣活動」將自2月7日起在勞工公園熱鬧展開。現場匯集數百種應景花卉與植栽，由在地花農回饋市民推出迎春優惠，邀請民眾走春賞花、選購年節花卉，為新年增添繽紛年味與喜氣。

↑圖說：高雄市勞工花市「金馬奔騰迎春花卉展及綠美化推廣活動」將於2月7日登場，數百種的應景花卉應有盡有，歡迎大家前往賞花及買花，讓美麗的鮮花陪大家迎春納福。（圖片來源：高雄市花卉協會提供）

今年迎春花展展期自2月7日至16日，長達10天。配合勞工育樂中心修繕工程，開幕儀式訂於2月8日下午3時，於復興路自來水公司營業處斜對面舉行，現場以精緻花藝打造迎賓舞台，並限量發送新春福袋，送完為止。花農攤位則集中於復興路及一德路沿線，活動期間每日上午9時至下午6時營業，方便民眾前往選購。

高雄市花卉協會表示，今年展場布置大量採用高雄內門在地盛產的火鶴花，並結合蘭花、菊花、大理花、樹杜鵑、金桔、果樹、長壽花、小盆景等多樣花卉，透過花藝職人巧手，妝點成一座座兼具美感與創意的花卉藝術作品。其中「金馬舞春風—蘭花組合賞」特別移至育樂中心側邊草坪展出，讓民眾在綠意環繞中細細品味花卉之美。

↑圖說：知名陶藝家林文貴的陶作可搭配綠植成為生活化的陶藝品。（圖片來源：高雄市花卉協會提供）

除了花卉展覽，今年花市也集結超過50家特色攤商，現場同步展出與販售陶藝花器等職人手作作品，每件皆為獨一無二，搭配植栽後更顯生活美學與綠美化價值。主辦單位邀請市民朋友於春節期間攜家帶眷、呼朋引伴走訪勞工花市，在花香與春意中迎接嶄新的馬年，感受春風得意、花開富貴的節慶氛圍。

