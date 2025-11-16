金馬獎2025／金馬女配戰！陳雪甄2度入圍 蔡淑臻、葉子綺「母女」相爭
電影《左撇子女孩》與《我家的事》等作品中的女性角色引發觀眾共鳴，多位女演員因精湛演技入圍金馬獎女配角獎項。蔡淑臻憑藉飾演堅毅單親媽媽一角首度問鼎金馬，9歲童星葉子綺則以超齡演技獲得肯定。模特兒出身的黃珮琪、馬來西亞口音挑戰者陳雪甄，以及香港演員鄧濤等人，都以各自獨特的角色詮釋與表演方式，展現了不同年齡層女性面對生活困境的堅韌與溫柔。
蔡淑臻在《左撇子女孩》中飾演單親媽媽，帶著兩個女兒從鄉下搬到台北，在夜市裡擺攤討生活。她為了角色完全素顏出演，甚至讓路人都沒能認出她。蔡淑臻表示，角色適合且想與團隊合作才是最重要的，外表是否素顏並不重要。從模特兒轉型多年的她，已獲得金鐘獎最佳女配角和女主角肯定，這次以堅毅母親角色首度挑戰金馬女配角。蔡淑臻分享，因原生家庭有類似背景，能感同身受角色處境，包括傳統對女性的壓抑、重男輕女、單親媽媽所受的眼光等，因此表演時只要自然跟著故事走，就能打動人心。
在同片中飾演蔡淑臻小女兒的童星葉子綺，以超齡演技獲得提名。片中她因是左撇子而被外公糾正，甚至被灌輸左手是魔鬼手的觀念，純真世界因此起了波瀾。今年9歲的葉子綺，拍攝時才6歲，連字都還不太認得，全靠媽媽將劇本像說故事般念給她聽。她的自然演出成為全片最溫暖可愛的存在。葉子綺10月才剛以《人生清理員》入圍金鐘新人，接著又將挑戰金馬。葉子綺表示，喜歡演戲是因為可以體驗不同人生，最期待的是與大家一起走紅毯的開心時刻。
同樣聚焦家庭故事的《我家的事》中，黃珮琪飾演姊姊一角。片中「小春」角色已帶她角逐金鐘獎和台北電影獎新演員，這次再將她推進金馬殿堂。黃珮琪表示，聽到入圍消息時非常興奮，感到開心沒有落單。從短片《姊姊》演到長片《我家的事》，她細膩呈現出意外知道自身世後，面對母親的矛盾情感。15歲就以「凱渥夢幻之星」冠軍出道的她，為演出鄉下純樸女孩，必須調整走路姿態，收起模特兒銳利的感覺。黃珮琪還會為角色寫日記，從中體會人物心情變化。入行將近10年的她，視此次入圍為別人給的鼓勵，也是給自己的交代。
以《人生海海》二度入圍金馬女配角的陳雪甄，在片中飾演馬來西亞人，一肩扛起照顧家人責任。她表示角色對父親和兄弟有些無奈和厭煩，但仍愛他們，希望被疼愛，卻必須承擔許多現實面工作。陳雪甄為了角色的地道馬來西亞口音做了長時間準備，甚至因壓力大導致脖子肩頸僵硬。身兼表演指導的她，總是用高標準看待自己的表演。陳雪甄分享，過去很希望獲得獎項肯定，但近年心態轉變，認為得獎與否與努力程度無關，更重要的是對表演藝術的熱愛和貢獻。
另一位入圍者是香港演員鄧濤，她在《女孩不平凡》中飾演22歲從香港來台求學的角色，展現享受自由但也迷惘不知未來方向的狀態。片中她剃了平頭、染了橘髮，呈現無所畏懼的叛逆形象。鄧濤得知入圍消息後感到受寵若驚，期待與團隊一起出席典禮。五位獲提名的女配角，無論戲分多寡，只要用心表演、打動觀眾，各個都不平凡。
