金馬女配槓上威尼斯影后？ 辛芷蕾大動作反擊

中國女星郝蕾曾獲得金馬獎最佳女配角獎。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星辛芷蕾憑電影《日掛中天》奪下威尼斯影后，成為華語影史上第3位獲得此殊榮的演員，近日微博出現一篇以「郝蕾」之名發的文章，質疑辛芷蕾獲獎只不過是透過資本運作的結果，郝蕾曾奪下金馬獎最佳女配角獎，也是國際認證的優秀演員，外界好奇這真的是郝蕾本人的發文嗎？無論是不是郝蕾本人，辛芷蕾今(7)忍不住反擊。

辛芷蕾今日發文還擊，霸氣歡迎觀眾自己走進電影院判斷，並說：「觀眾的認可，才是我最珍貴的獎杯」。網路上名為「郝蕾」的人發文吐嘈，3大國際電影節評獎不公平，更指辛芷蕾根本沒有獲獎資格：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮就可以得影后，這個影后還有含金量(比喻事物所包含的實際價值)嗎？」

辛芷蕾透過微博表示，自己獲獎很開心，也很清醒。她認為自己能在威尼斯影展摘后冠，這份幸運屬於《日掛中天》整個團隊。辛芷蕾犀利指出：電影裡「扯頭髮」的鏡頭只是整部作品和片中角色想表達的一小部分，更認為評價表演就像評價一個人，看片段不如看全貌。如果觀眾能因為爭議願意走進電影院了解《日掛中天》全貌，辛芷蕾認為是件好事。

至於被誣陷靠運作得獎，辛芷蕾以6個問題回擊：「我真的不知道到底是誰來運作？該跟誰運作？拿錢運作嗎？還是什麼資本置換？可以運作的話為什麼要14年才給我運作了一個威尼斯的影后？為什麼要給我運作而不是別人？」辛芷蕾更表示：獎杯我會好好收著，然後放下它，繼續往前走。

