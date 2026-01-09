金馬女配突遭陌生男逼到牆角「身份起底是慣犯」 工作室證實曝現況

娛樂中心／蔡佩伶報導

文淇以《血觀音》奪下金馬最佳女配。（圖／資料照）

22歲女星文淇擁有甜美臉蛋，在戲劇方面也頗有發展，14歲那年便以電影《血觀音》奪下金馬最佳女配的殊榮。近日，文淇出席活動時遭陌生男粉逼到牆角，疑似為了合照，對此，工作室也證實此事，同時透露文淇的現況。

文淇近年都在中國發展，而據粉絲描述，日前文淇參加新作活動時，有男粉絲疑似想要單獨合照，竟一路將文淇逼至牆角，遭到拒絕時還出言辱罵，恐怖的行徑都被同樣參加活動的其他粉絲撞見，後續男子也被起底是慣犯，粉絲們則呼籲報警處理。

文淇出席活動遭陌生男逼到牆角，出面幫擋的是同行導演鄭文憶。（圖／翻攝自微博）

文淇工作室事後發出聲明，除了透露文淇在活動結束後平安返家外，更強調未來會強化安保措施，以保障文淇的人身安全，對於該名男子的行為將會保留法律追訴權，表示絕不姑息任何侵犯藝人權益的行徑，最後，工作室呼籲所有民眾在任何場合都要保持適當距離，尊重藝人意願，這才是表達對藝人喜愛最好的方式。

文淇工作室發聲。（圖／翻攝自微博）

