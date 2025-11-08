金馬女配質疑國際影展黑箱！狠酸她「影后沒含金量」 本尊出手反擊了

娛樂中心／綜合報導

中國女星辛芷蕾入行後累積不少演藝作品，包括《如懿傳》、《慶餘年》、《繁花》等劇都能看見她的身影，近期還憑藉電影《日掛中天》榮獲威尼斯影展最佳女演員獎的肯定，不過網路卻瘋傳另一位女星郝蕾疑似在微信朋友圈質疑獎項黑箱的言論，對此，辛芷蕾本人也直球回應了。

曾靠電影《第四張畫》奪下金馬女配的郝蕾，7日疑似在朋友圈表示威尼斯影展憑一個女演員扯頭髮得影后，「這個影后還有含金量嗎？」，不只如此，還提到近來東京影展的黑幕爭議，似乎對於國際影展的公平性有所質疑，但無論是否為郝蕾本人發文，被點名的女星辛芷蕾則在微博中長文回擊，坦言得到獎項的確很開心，不過她認為此獎應該屬於整個劇組團隊。

廣告 廣告

郝蕾質疑獎項黑箱。（圖／翻攝自微博）

辛芷蕾透露「扯頭髮」的鏡頭在電影中是整部作品想要表達的一小部分，認為如果因為這起爭議而讓更多人想了解電影全貌，「我反而覺得是好事」，辛芷蕾還針對獎項黑箱給出解釋，表示如果可以靠運作，「拿錢運作嗎？」、「還是什麼資本置換？」，那為何等14年才給她一座威尼斯獎座，又為何要把獎項給她，以高EQ的方式回應質疑，最後也表示中國其實不缺好演員，「缺少的是讓他們發光的故事」，提到會好好收著獎盃，繼續往前走。

辛芷蕾回應網路上的質疑。（圖／翻攝自辛芷蕾微博）

更多三立新聞網報導

資深媒體人「視黃明志為朋友」見他涉毒又捲謀殺案 鬆吐心聲：很難受

唐嫣主演新劇無預警被「央視喊卡」內幕曝光 2台灣男星慘被牽連

王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖

掰了百億富三代！蔡卓妍爆秘戀小9歲健身教練 1照片放閃露餡

