金馬女配質疑國際影展黑箱！狠酸她「影后沒含金量」 本尊出手反擊了
娛樂中心／綜合報導
中國女星辛芷蕾入行後累積不少演藝作品，包括《如懿傳》、《慶餘年》、《繁花》等劇都能看見她的身影，近期還憑藉電影《日掛中天》榮獲威尼斯影展最佳女演員獎的肯定，不過網路卻瘋傳另一位女星郝蕾疑似在微信朋友圈質疑獎項黑箱的言論，對此，辛芷蕾本人也直球回應了。
曾靠電影《第四張畫》奪下金馬女配的郝蕾，7日疑似在朋友圈表示威尼斯影展憑一個女演員扯頭髮得影后，「這個影后還有含金量嗎？」，不只如此，還提到近來東京影展的黑幕爭議，似乎對於國際影展的公平性有所質疑，但無論是否為郝蕾本人發文，被點名的女星辛芷蕾則在微博中長文回擊，坦言得到獎項的確很開心，不過她認為此獎應該屬於整個劇組團隊。
辛芷蕾透露「扯頭髮」的鏡頭在電影中是整部作品想要表達的一小部分，認為如果因為這起爭議而讓更多人想了解電影全貌，「我反而覺得是好事」，辛芷蕾還針對獎項黑箱給出解釋，表示如果可以靠運作，「拿錢運作嗎？」、「還是什麼資本置換？」，那為何等14年才給她一座威尼斯獎座，又為何要把獎項給她，以高EQ的方式回應質疑，最後也表示中國其實不缺好演員，「缺少的是讓他們發光的故事」，提到會好好收著獎盃，繼續往前走。
更多三立新聞網報導
資深媒體人「視黃明志為朋友」見他涉毒又捲謀殺案 鬆吐心聲：很難受
唐嫣主演新劇無預警被「央視喊卡」內幕曝光 2台灣男星慘被牽連
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
掰了百億富三代！蔡卓妍爆秘戀小9歲健身教練 1照片放閃露餡
其他人也在看
影／NBA熱火教頭豪宅被燒光 46秒超驚人火勢流出
影／NBA熱火教頭豪宅被燒光 46秒超驚人火勢流出EBC東森新聞 ・ 1 天前
金馬女配槓上威尼斯影后？ 辛芷蕾大動作反擊
中國女星辛芷蕾憑電影《日掛中天》奪下威尼斯影后，成為華語影史上第3位獲得此殊榮的演員，近日微博出現一篇以「郝蕾」之名發的文章，質疑辛芷蕾獲獎只不過是透過資本運作的結果，郝蕾曾奪下金馬獎最佳女配角獎，也是國際認證的優秀演員，外界好奇這真的是郝蕾本人的發文嗎？無論是不是郝蕾本人，辛芷蕾今（7）忍不住反擊自由時報 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
【公告】兆豐金暨主要子公司114年10月份自結合併盈餘
日 期：2025年11月07日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金暨主要子公司114年10月份自結合併盈餘發言人：丁涵茵說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:兆豐金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司114年10月份自結合併盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司暨主要子公司114年10月份業績資料：當月稅前 當月稅後 累積稅前 累積稅後 累積每股盈餘 盈餘 盈餘 盈餘 稅後盈餘(億元) (億元) (億元) (億元) (元)兆豐金控 25.56 20.74 354.27 303.60 2.05兆豐銀行 21.62 17.88 302.35 251.88 2.58兆豐證券 0.97 0.47 21.45 18.87 1.63兆豐票券 2.55 2.05 26.05 21.11 1.40兆豐產險 0.73 0.59 8.56 7.13中央社財經 ・ 1 天前
被丟到淡水、誤中獸鋏截肢…3石虎入住北市動物園 想觀察先做這事
台北市立動物園近期迎來3隻石虎「捲心餅」、「平平」和「阿給」，園方表示，牠們都是透過救傷收容計畫入園，提醒遊客，若想看到牠們現身，在經過台灣動物區時務必降低音量，避免打擾。太報 ・ 1 天前
逢低進場撿便宜！國家隊輸血這「記憶體大廠」3.78億元 台玻、富喬都是口袋名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，八大官股合計買超32.17億元，觀察昨日上市個股買超前十方面...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
克莉絲汀薇格為《媛夢》拚快速變臉
以反派「豹女」角色為人熟知的克莉絲汀薇格，她主演的影集《媛夢棕櫚灘》第2季12日將在Apple TV上線，該影集講述她飾演的女主角奮力躋身上流的故事，日前她接受媒體線上訪問時提到，儘管影集充滿喜感，但也暗藏許多黑暗的部分，對於這樣的情緒變化，她笑說：「可能我前一刻還在院子裡尖叫奔跑，10分鐘後就要拍哭戲，但對演員來說這樣的角色很夢幻，我很喜歡。」中時新聞網 ・ 15 小時前
台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。中時新聞網 ・ 15 小時前
德央行總裁：歐須護核心產業 抵禦中方衝擊
德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）7日指出，若歐洲與中國的貿易關係持續惡化，歐洲應考慮採取應對措施。內格爾表示，歐洲需要讓中國意識到其行為正受到密切關注，同時必須保護歐洲的核心產業。中時財經即時 ・ 9 小時前
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 10 小時前
郭俊辰爆遭滅口！3天前戴口罩現身機場 粉絲比對細節「懷疑是替身」
中國男星郭俊辰捲入「遭滅口」謠言，英國靈媒Ty William近日在直播中驚爆，通靈占卜時抽出帶有「謀殺」與「死亡」字樣的卡片，聲稱郭俊辰「恐遭隱藏勢力盯上」。由於今年9月才傳出男星于朦朧身亡，如今再爆「被滅口」傳聞，讓外界再度憂心中國演藝圈的安全疑雲。自由時報 ・ 11 小時前
Joeman甩肉30公斤 「4大減重技巧」連醫師都讚賞
知名YouTuber「Joeman」因健康亮紅燈，下定決心調整體態，成功從100多公斤減至70公斤，甩肉30公斤且不再復胖。他將減重心路歷程製作成影片分享，獲得新陳代謝內分泌及肥胖症專科醫師蔡明劼讚賞，指出Joeman的減重方式非常標準，是連一般人都能實踐的有效成功案例，整體上有四個成功要點。中天新聞網 ・ 3 小時前
巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。 王欣儀指出，截至114年9月底...匯流新聞網 ・ 8 小時前
抽限量嘻哈熊、托特包！賓士星動樂園超多驚喜等你拿
延續去年吸引三萬人參與的熱潮，Mercedes-Benz今年火力全開，將「FUN電星樂園」全面升級為【Mercedes-Benz星動樂園】，結合「LAND．SEA．AIR」三大主題展區，讓現場民眾不只是看車，而是親身體驗賓士在陸、海、空的創新科技魅力。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中配「北捷大戰台灣阿姨」實戰片流出！導火線曝
娛樂中心／巫旻璇報導中國網紅「灣灣小月」，近日在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，她痛罵對方是「青鳥」，語氣激烈，引起外界撻伐。對此，陸委會6日回應，已注意到相關事件，將依程序展開調查。稍早，「灣灣小月」在抖音開直播時被網友問到，是否有關注陸委會記者會提及此事。她坦言自己沒看新聞，因此並不知情，還表示經常遭遇網路攻擊，早已「免疫」，看來並未受到此次風波影響。民視 ・ 1 天前
四人幫教師霸凌1／嘉大附小4教師霸凌案餘波盪漾 吹哨者怒「頑劣不改」
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。該校多名教職員受不了這4人惡意霸凌行徑，猶如「四人幫」，造成校園教學氛圍緊張，希望教育部出面約制。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
「弟弟」范世錡捲于朦朧案！安唯綾現身曝《許我耀眼》片場氣氛
安唯綾和賈靜雯正在拍攝《紫色大麗花》，7日為了萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會特地從廈門返台，沒想到搭乘的航班受到影響，多花了4小時才抵台，幸好2歲兒子「小魚堡」都在睡覺沒有哭鬧。她和修杰楷曾是同門師兄妹，僅和賈靜雯聊到育兒方面，沒有聊閃兵話題，她說：「我相信修哥，他是很負責任的人。」她也讚賈靜雯很專業拍戲，心情沒受影響很投入。中時新聞網 ・ 20 小時前
正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元
在正德佛堂擔任出納的王姓女子，監守自盜保管的109張空白支票，再偷蓋負責人常律法師的印章，從銀行陸續領走18至49萬元，3年來共盜走4545萬元，佛堂發覺有異報案，王女僅返還79萬餘元，被法官依偽造有價證券罪重判徒刑8年。創建於1986年的正德佛堂，在全台5都11縣市及海外加拿大溫哥華、澳洲等地設立自由時報 ・ 10 小時前
熊口倖存的秋田人呼籲獵殺闖入熊隻 不能讓熊覺得人類軟弱
日本官方統計的遭熊侵害死亡案例，今年以來已經多達13人，創有紀錄以來最慘烈的紀錄。熊害不但數字急遽上升，也出現愈來愈不怕人、愈來愈頻繁闖入人類居住區的狀況。一名2年前上次熊害高峰期被熊攻擊，倖存下來的日式甜點師傅說，這些熊現在知道人類軟弱，必須「冷酷無情」獵殺這些闖入的熊隻。太報 ・ 22 小時前