金馬女配陳雪甄霸氣眼神全開 「師徒過招」謝章穎超過癮

金馬女配陳雪甄在《人生只租不賣》臉上總帶著笑容，背後卻暗藏各種算計。（公視台語台提供）

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，組成「星河五人幫」，配角群也金光閃閃，台北電影獎影后高伊玲、金馬最佳女配角陳雪甄都特別演出。陳雪甄詮釋「星河」競爭對手「日月」的總經理黃亦芳，霸氣逼人，和謝章穎「師徒過招」拚高下，她特別感謝造型組幫忙，笑說：「他們準備很多漂亮套裝，頭一梳、高跟鞋一踩，氣勢自然而然就出現！」

陳雪甄劇中一出場就氣勢非凡，擅長和房東、房客打好關係，任何場面都Hold得住，她透露自己的大姊從事房屋代銷產業20多年，有特別觀察借鏡，「我蠻佩服我大姊，不管面對哪個產業，她都很會交際和講話，臉上一直帶著笑容，即便穿著休閒，也看起來很勥跤 （khiàng-kha，厲害、精明能幹），這是我本人做不到的，有參考一下。」

她和謝章穎有場在KTV互相嗆聲比高下的對手戲，一來一往感受到緊繃氣氛，陳雪甄大讚謝章穎台語流利，很多台詞信手拈來，「那場戲他身為晚輩，嗆我完全沒有畏懼，我很喜歡那種討厭對方但又不撕破臉的狀態，拍攝很愉快。」謝章穎則回憶：「那場戲雪甄老師台詞好長一串，要在角色裡把台詞講好，同時把戲演好，真的不容易，對她感到佩服。」他也透露私下陳雪甄很可愛，一直要大家不用喊她「老師」，非常親切。

謝章穎（右）劇中與「前輩」陳雪甄前輩頻頻槓上。（公視台語台提供）

北影影后高伊玲即將亮相，她第一次參與職人劇，詮釋對弟弟照顧無微不至的朱大姊，兩人卻為祖厝包租代管吵翻天，她笑說扮演弟弟的曾威豪（瘦瘦）很可愛，台語是標準台南腔，自己卻是台北腔，「在他真情流露痛哭流涕演出時，我好想努力配合他的台南腔，但真的太難了。」她也和黃河、陳姸霏有對手戲，誇黃河口音拿捏很棒，並表示過去曾看過陳姸霏的作品，讚她：「眼神十分靈動，有很多值得我學習的地方。」

戲外身為家中長女，高伊玲很能理解兄弟姊妹之間，明明都為對方著想，卻因為沒有說出真心話而造成誤會。她表示：「正因為親近，會覺得對方『應該知道』、『應該理解』，傷害之後不再解釋或道歉，過去的我常犯這種錯，現在努力改進，因為道歉讓我確實認知自己犯了什麼錯，才能變成更好的人，家人朋友願意繼續親近的人。」

台北電影獎影后高伊玲在《人生只租不賣》飾演照顧弟弟的朱大姊。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每周日晚間8點公視台語台首播，每周播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。

