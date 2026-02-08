金馬女配KTV嗆聲謝章穎！「師徒過招」超過癮 火爆場面曝

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，配角群金光閃閃，台北電影獎影后高伊玲、金馬最佳女配角陳雪甄都特別演出。陳雪甄詮釋「星河」競爭對手「日月」的總經理黃亦芳，霸氣逼人，和謝章穎「師徒過招」拚高下，她特別感謝造型組幫忙，笑說：「他們準備很多漂亮套裝，頭一梳、高跟鞋一踩，氣勢自然而然就出現！」

陳雪甄在《人生只租不賣》換穿多件套裝，一出場就氣勢非凡，任何場面都Hold得住。（圖／公視台語台提供）

陳雪甄劇中一出場就氣勢非凡，擅長和房東、房客打好關係，任何場面都Hold得住，她透露自己的大姊從事房屋代銷產業20多年，有特別觀察借鏡，「我蠻佩服我大姊，不管面對哪個產業，她都很會交際和講話，臉上一直帶著笑容，即便穿著休閒，也看起來很勥跤 （khiàng-kha，厲害、精明能幹），這是我本人做不到的，有參考一下！」

廣告 廣告

她和謝章穎有場在KTV互相嗆聲比高下的對手戲，一來一往感受到緊繃氣氛，陳雪甄大讚謝章穎台語流利，很多台詞信手拈來，「那場戲他身為晚輩，嗆我完全沒有畏懼，我很喜歡那種討厭對方但又不撕破臉的狀態，拍攝很愉快！」謝章穎則回憶：「那場戲雪甄老師台詞好長一串，要在角色裡把台詞講好，同時把戲演好，真的不容易，對她感到佩服。」他也透露私下陳雪甄很可愛，一直要大家不用喊她「老師」，非常親切。

而在今（8）晚播出最新兩集，北影影后高伊玲將亮相，她第一次參與職人劇，詮釋對弟弟照顧無微不至的朱大姊，兩人卻為祖厝包租代管吵翻天，她笑說扮演弟弟的曾威豪（瘦瘦）很可愛，台語是標準台南腔，自己卻是台北腔，「在他真情流露痛哭流涕演出時，我好想努力配合他的台南腔，但真的太難了。」她也和黃河、陳姸霏有對手戲，誇黃河口音拿捏很棒，並表示過去曾看過陳姸霏的作品，「眼神十分靈動！有很多值得我學習的地方。」





更多FTNN新聞網報導

馬俊麟消失8點檔2年！新劇復出催淚登場 踏入母親遺屋藏洋蔥

王品澔神秘身分曝光！成最強戰友 幫陳姸霏肉搜渣男

唐從聖劇中搖身難搞房東！秒被林予晞收服 自曝過往租房驚見靈骨塔

