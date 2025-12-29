金馬威秀聯名影廳 選映16名日本中青世代導演作品
（中央社記者洪素津台北29日電）金馬獎執委會和威秀影城聯名推出「<50：日本中青世代導演作品選」，選映濱口龍介、藤井道人等16名導演近年在台上映過的作品，藉由他們的作品預想未來發展的可能潛力。
「金馬X威秀聯名影廳」將於2026年1月16日至3月27日推出「<50：日本中青世代導演作品選」。<50意指這次鎖定50歲以下的導演。
這次選映的導演有濱口龍介、深田晃司、山下敦弘、石川慶、石井裕也、藤井道人、三宅唱、真利子哲也、早川千繪、吳美保、伊藤詩織、長久允、空音央、山中瑤子、奧山由之、奧山大史，他們的作品可勾勒出日本影壇的近年脈動，也可窺見未來的發展力。
其中，濱口龍介已在短短3年內囊括柏林、坎城、威尼斯3大影展獎項，這次除了選映勇奪奧斯卡最佳國際影片和坎城影展最佳劇本的「在車上」，柏林影展評審團大獎的「偶然與想像」和威尼斯影展評審團大獎的「邪惡根本不存在」，還能一睹他的首部長片作品「暗湧情事」。
擅長以獨特影像風格將文學搬上大銀幕的石川慶，將選映諾貝爾文學獎得主石黑一雄親任監製的「群山淡景」，妻夫木聰與安藤櫻主演、橫掃日本各大電影獎項的「那個男人」，松岡茉優、松坂桃李精湛詮釋鋼琴天才尋夢甘苦的「蜜蜂與遠雷」。
藤井道人的「新聞記者」大膽諷刺日本政治醜聞引起轟動，連奪日本電影金像獎最佳影片、男女主角等6項大獎。
真利子哲也以生猛影像震撼影壇的「男人真命苦」有池松壯亮與蒼井優充滿激情火的演出。
長久允首部長片作品「爸媽死了，我卻不想哭」以大膽華麗的視覺風格驚豔日舞和柏林影展。（編輯：管中維）1141229
