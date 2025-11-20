金馬專訪／《人生海海》挖出大馬「搶屍體」荒謬日常 廖克發：電影是丟向高牆的小石頭

由廖克發執導的《人生海海》入圍金馬獎五項大獎，他更首度被提名最佳導演，此次他延續創作中擅長的揉合個人記憶、家族關係、馬來西亞集體歷史，以一個家庭的父親過世，帶出家鄉政治與社會環境的荒謬日常，讓本片既是一部家族之書，也是關於馬來西亞華人生命軌跡的時代切片。

電影取材自廖克發親身經歷，像是他小時候會陪著爸爸從馬來西亞偷帶香菸、輪胎到新加坡賣，開車過海關時，他總要想各種天真理由，像是「很期待要去動物園」之類的幫父親矇騙海關人員。現實中他也如同片中的長子一樣，下有二妹、小弟，同樣離鄉背井到台灣念書工作。

廖克發的作品總是揉合個人記憶、家族關係、馬來西亞歷史。（圖／小娛樂）

本片談及父親、祖父之間的關係，廖克發現在也育有五歲兒子，他會主動讓兒子理解自己的馬來西亞背景，他常帶兒子到印尼、馬來西亞、新加坡等地旅行，兒子對皮影戲相當著迷，甚至能用馬來語說出印度史詩人物的名字，同時又愛看《西遊記》，他認為文化並非被切割的身分標籤，而是生活的一部分。

廖克發不認為新移民或新移民二代必須被框限為某種「議題」，對他而言，這不是沉重的身分難題，而是一種多元而豐富的生命狀態，「我們有兩種文化，就活出兩倍的精彩。」他希望孩子能自在地擁有並展現這些文化特質，而不需要把移民經驗看得苦情或悲情。

電影另一大看點，是描繪主角三兄妹的父親過世前入伊斯蘭教，所以不能用其它宗教的儀式埋葬，宗教局直接上門搶走父親屍體。廖克發解釋，這其實在馬來西亞很常見，「其實全世界擁有宗教警察的國家不多，馬來西亞就是其中一個，他們是有公權力的。」他的朋友就曾經歷過，除非賄賂才有機會拿回親人的大體，「但為什麼要賄賂呢？問題是為什麼要這樣呢？」

廖克發的妻子是台灣人，一家三口定居台灣。（圖／小娛樂）

廖克發坦言，馬來西亞人早已習慣這類荒誕事，「荒謬是我們的日常，我們時時刻刻都在面對很荒謬的政府、很荒謬的言論，而我們也把那視為生活的一部分。要在那裡生存，你就得發展出自己的求生能力。」但過去十多年他都生活在台灣，和馬來西亞也有點距離了，所以接下來的創作會是關於台灣這片土地，目前有一部紀錄片在剪接，另一部劇情片還在發想劇本。

對於《人生海海》是否能在馬來西亞上映？廖克發表示正在申請電檢，坦然以對的他因2016年推出的紀錄片《不即不離》觸及馬共議題，就開始面對大馬官方對作品的禁映，「我以為我會這樣被餓死，但我現在拍了六七部了，我還沒餓死，就表示可以再走下去，不要那麼快妥協。」他最後有感而發說道：「有時候電影可以是一塊小石頭，來看的人就感覺是撿起一塊小石頭，往高牆丟去，他不會把牆丟倒，但是你可以讓牆知道我在丟它。」

《人生海海》由陳雪甄、魏雋展主演。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪