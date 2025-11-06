金馬專訪／九歲葉子綺演活《左撇子女孩》看荒謬大人 最怕哭戲萌喊「就不太想哭」
現年九歲的葉子綺（Nina）在《左撇子女孩》中活靈活現的演出擄獲大批觀眾的心，入圍金馬獎最佳女配角。電影藉由她的視角，穿梭在夜市裡，好奇看待周遭的大人們相互爭吵、為人生掙扎，在有點荒謬、戲劇的故事裡，帶來些許趣味及和煦氛圍。
葉子綺演出經歷相當豐富，三歲開始拍廣告，包括《她們創業的那些鳥事》、《死了一個娛樂女記者之後》、《人生清理員》等，她透露劇本都是媽媽解釋給她聽，也因為演出《左撇子女孩》時才六歲，所以她笑說完全忘記「強尼叔叔」是誰，讓一旁的黃鐙輝心痛又覺得可愛。
不過再看一次電影，多少也勾起葉子綺的拍片回憶，她直呼把珍珠奶茶裡的粉圓用吸管吐出來很好玩；不過最難的莫過於哭戲，特別是片中她因為寵物狐獴失蹤而落淚，她童言童語說道：「就不太想哭。」葉子綺也興奮透露欣賞的演員是史嘉蕾喬韓森，「因為她很酷」，未來想要像她一樣化身女打仔，也想扮演烘焙師，她笑說不是因為喜歡做甜點，「是因為我做不了，有試過但都沒有成功過。」
黃鐙輝透露，當時拍攝葉子綺的年紀和他的小孩差不多大，「我生了一個女兒、兩個兒子，因為我生了女兒之後，想要再生一個妹妹，但一直沒有，結果遇到Nina。」因此在片場就把葉子綺當自己的孩子看待，兒女來探班時，黃鐙輝也會讓兒女和葉子綺認識互動。黃鐙輝誇讚葉子綺跟一般小朋友很活潑愛玩，充滿天馬行空的想法，「可是她遇到該做的事情，跟該有的禮貌，他是會做得非常到位，非常得體。」
這陣子跟著劇組到坎城、釜山影展，葉子綺體會了其他小朋友未能擁有的經驗，她不覺得累，反倒感到很開心，黃鐙輝補充道：「每一個人要找到他喜歡的、有熱忱的事情，做再久都不會累，而且才能不斷地持續進步，我們都是喜歡表演的人，是不是這樣？」葉子綺點了點頭表達認同。觀眾也期待她繼續追求熱愛的表演，以她天真單純的視角呈現更多故事。
