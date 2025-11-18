金馬專訪／陳雪甄「曾太用力過生活落淚」 走過低潮：不再盯著缺少的
陳雪甄今年以《人生海海》入圍金馬獎最佳女配角，她在片中化身為馬來西亞人，口音和氣質宛如就是當地人，她笑說當初很有信心看網路影片自學，沒想到學得太過刻板，一到馬來西亞就被副導打槍，但離電影開拍只剩十天，讓她放下死背和模仿，回到根本，為此翻閱研究馬來西亞的歷史跟文化。
因為陳雪甄發現角色的背景會影響她的口音，像是會夾雜福建話、馬來語等，連呼吸方式、嘴巴肌肉的運用她都消化學習，最難的是要把台灣的腔調改掉，「要模仿別人不難，但要把你自己原本的東西丟掉是最難的。」也每天看馬來西亞的電視新聞、聽馬來西亞podcast。
不過導演廖克發為何不直接找馬來西亞人就好？陳雪甄作勢無奈直呼：「廖克發就是這樣子！他每次都會給我很難的功課，好像以此為樂，都在旁邊看好戲。」但她理解，導演知道她肯定會想辦法為了角色準備好。片
片中陳雪甄飾演的「水雲」，面對父親過世後大體被「宗教局」搶走，看著熱衷於政治運動的弟弟、定居台灣的哥哥亂成一團，她仍笑看一切，默默地處理父親後事，卻又不時流露女性堅毅與悲傷。
陳雪甄有跟導演廖克發分享自己的生命經驗、家庭關係，所以角色「水雲」多少都有她的影子在，尤其是和父親的關係，「我們都很想要當一個被疼愛的女兒，但爸爸的關注一直不是在我，比較在我弟弟身上。」家中重男輕女的狀況讓小時候的她心裡不平衡，用功讀書拿第一名，只為得到父母的關注，「我沒有埋怨，因為相對來講我就很自由，不像我弟背負很多期待。」
跟導演廖克發相識20年，合作過多部作品，導演的轉變陳雪甄都看在眼裡，尤其是升格當爸爸後，廖克發整個人變得很輕鬆、更常笑，陳雪甄笑說：「他以前是那種很拘謹的人，很刻苦、很認真，他現在還是很認真，但是他是笑著的，就連在拍攝現場的氛圍跟以前很不一樣，變得很隨和。」這點從《人生海海》的劇本就能窺探一二。
隨著年紀增長，陳雪甄現在也會試著以輕鬆幽默的心態看待人生，「我現在也在體驗、學習這件事情，我覺得水雲也是這樣子想，但水雲做得比我好的。」五年前專訪上，陳雪甄設定目標是要拿金鐘獎和金馬獎，現在她聽聞這件事忍不住驚呼：「我的媽咪啊！我怎麼會講出這種話！」
陳雪甄回望過去的自己，覺得太用力在過生活，「走到現在會發現，太用力不見得有用，有時候結果不是你一個人可以造成的，與其很用力痛苦地在走這個過程，為什麼不輕鬆愉快一點，就算結果不是你想的，但至少有個愉快的過程。」
五年前陳雪甄曾在受訪時談及自己難以兼顧表演工作和經濟，甚至一度落淚，她坦言過去一直想當演員，卻曾覺得表演教學只是為了維持生計，是份厚重的工作。但現在心態已完全不同，她在教學中獲得成就感，並發現表演與教學其實是相互循環、彼此加乘，「當我沒戲拍時可以教學；當我想演戲時又有人願意找我，這真的是魚與熊掌兼得。」她感謝自己能在兩條路上都被肯定，也能在表演中驗證想法，再把經驗帶回教室給學生，形成良性交流，「我現在覺得非常幸福」。
轉捩點便是在三四年前，陳雪甄離開大學專任教師的職位，頓時失去了經濟重心，她一度決定不再教書，全心當演員，卻半年內完全沒有工作，讓她感到前所未有的慌張與不安。那段低潮逼她開始面對自己，透過內觀、靜心與自我對話，逐漸轉變看事情的角度，學會感恩已擁有的，而不是只盯著缺少的。正因這段低潮，她重新找回對教學的熱情，嘗試開課，並從學生的回饋與支持中獲得力量。
