金馬專訪／黃鐙輝不在意被貼諧星標籤 《左撇子女孩》成暖男罕曝羞澀面

黃鐙輝近年來在演員領域大放異彩，光是今年《角頭—鬥陣欸》獲得破億票房，也參演舒淇編導的《女孩》；更以《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳男配角、電影代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片。但他強調自己並不會抹去「諧星」、「綜藝咖」的稱號，因為這些身分和演員一樣，都能夠帶給觀眾快樂。

總是在節目裡搞笑、做著誇張表情和肢體，受訪絕對是歡笑聲不斷，「有趣幽默」這形容已經成為黃鐙輝的標準配備，在《左撇子女孩》中，他飾演叫賣哥「強尼」，難得展現很少被外人所看到的靦腆害羞，因為從小和兄弟一起長大，不懂如何和異性相處。

黃鐙輝自招國中時和女生講話還會臉紅，但為了交朋友，他學會和別人裝熟、講笑話，特別是進了演藝圈後，「當諧星要工作，變成我每一句話都要有笑點，我每一次的表情都要讓觀眾印象深刻。」所以此次要在大銀幕表現含蓄的一面，他形容是把「封印30年」的自己挖了出來。

黃鐙輝和小演員葉子綺互動逗趣。（圖／小娛樂）

片中黃鐙輝成了全片最溫暖的存在，在主角母女三人之間宛如潤滑劑。他分享在家中也經常擔任岳母、老婆、女兒之間的協調者，尤其剛結婚時，岳母花錢如流水，他硬逼自己接受忍耐，最後他受不了一度提離婚。但小孩一個個出生後，他看到岳母總是盡心盡力幫忙照顧，讓他全心全意投入工作，「我才有機會變成大家看到的今天的我，我也才有機會入圍。」

其實黃鐙輝最初的夢想是當歌手，被說服先當主持人、諧星累積粉絲，但也沒因此走紅，後來嘗試演戲這全新又陌生的領域，他只能從頭開始學，「拍戲的時候，我會很戰戰兢兢，我也願意百分之百投入，願意去嘗試各種不同的風格，我覺得在每一個角色裡面我可以得到養分、得到成長、得到練習。」

黃鐙輝想藉由表演帶給觀眾快樂。（圖／小娛樂）

但黃鐙輝藉由一部部作品更靠近夢想中的自己，像是飾演歌手，也曾自薦創作當作片尾曲，搞笑模仿時也能夠高歌一曲，雖然一切和原本想像的不一樣，但他還是做著喜歡的事情，「我不會去care現在要幫我貼什麼標籤，我只知道我現在開不開心，跟我現在做的是不是我喜歡的。」就算主演國際名導西恩貝克所監製、編劇的《左撇子女孩》，他也可以繼續當諧星搞笑，「因為那只是用不同的形式，帶給大家正能量而已。」

黃鐙輝沒想到有天他最後是在演員領域被肯定，「你不知道未來會長成什麼樣，但你只要朝著那個目標一直走，你會被看到的，雖然有可能不會是你所想像的。」所以無論是大銀幕、小螢幕，演員、諧星任何表演身分，他都特別珍惜這些機會。

黃鐙輝、葉子綺片中有不少暖心對手戲。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪