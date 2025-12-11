金馬導演拍男友演床戲不尷尬 張迪文全裸上陣喊：沒資格不露

李駿碩以《眾生相》奪下金馬最佳導演獎。（陳俊吉攝）

香港導演李駿碩以150萬港幣（約600萬台幣）低成本的獨立製作電影《眾生相》，在今年金馬獎以黑馬之姿勇奪最佳導演獎。11日與男主角張迪文來台一同接受聯訪，他透露，每次來台都相當興奮，「有種『走進童話世界』的感覺，回到香港像回到現實」，最近剛好搬了新家，不過上月拿到的金馬獎座會繼續放在爸媽住的老家，「因為怕放在我家會被認出來，爸媽很開心，會帶出去給人家看，像是給叔叔、伯伯們摸一下」。

2人本來已經很久沒聯絡，某天李駿碩因為想玩「狼人殺」欠咖，便在摯友限動發文揪人，張迪文看到就說：「我可以！」也因為那一晚玩太晚，隔天要上工的張迪文乾脆留宿李駿碩家，李駿碩說：「我是想找個認真要當演員的演員，就問他『你有沒有認真想當演員？』他那時後有點害羞，但又講得很真，那一刻我覺得這就是一個真的想當演員的人。」心中就以定下該片的男主角，不過張迪文的版本卻是李駿碩看到他在IG分享艾瑪史東憑《可憐的東西》拿下奧斯卡影后的限時動態，「我說我要拿到奧斯卡，他看到就找我」。

廣告 廣告

張迪文分享接演《眾生相》過程。（陳俊吉攝）

電影透過一名男同志的約砲生活，在不同境遇之間看盡人生百態，片中有多場性愛戲，共拍了10天，每天拍12個小時，「我們不花錢、不花時間去換場景，演員都是拍1天就結束，但其中有1位演員拍了2天，不過最後沒用上」，李駿碩坦言，片中性場面很多都是自身經驗，也邀請了交往10年的男友親自上陣，張迪文笑說跟導演的男友對戲也一點都不尷尬，「他是最後一個拍的，我也比較有經驗了！」李駿碩也大方說：「他就是跟其他人一樣呀！」

問及片中最難忘的一場戲，張迪文笑曝，是與英國演員對戲的性愛戲，偏偏遇上自己鼻子過敏，「我吃了很多藥，很睏，鼻涕也一直流，還要去親人家，我超怕他覺得很噁心」，剛好因為是長鏡頭拍攝，他也不好意思打斷，李駿碩又遲遲不喊卡，他笑說：「我們在很遠的地方看，根本沒看到鼻涕，那其實對他入戲反而有幫助。」不過流鼻涕的部分後來剪掉了。

張迪文在片中有多場性愛戲。（佳映娛樂提供）

首度挑戰大尺度的演出，張迪文卻一點包袱都沒有，「梁朝偉（在《色戒》）都露了，我一個新演員有什麼資格不露？且這部片的起點是艾瑪史東（在《可憐的東西》有露點橋段），也是我對自己成為演員這條路上要跨過的一個坎」，並表示，這次沒有特別改變身型，很滿意自己被拍出來的模樣，笑說「其實我現在也很好奇自己當初為什麼這麼隨便，不過身體挺漂亮的，有那個美感，尤其是大銀幕上看的時候，比我現實生活中照鏡子看還要美。」李駿碩雖打趣露出「快吐了」的表情，也不忘直誇：「那個自信也是我選他重要的原因」。

此外，張迪文也坦言，家人一開其實始滿反對的，「但在開拍當天清晨4點，我媽剛起床，我就跟我媽說『希望我第一次拍，家人不要有芥蒂』，最後確認進了柏林和金馬時有問過他們想不想看，但他們還是拒絕了，不過我覺得他們給了我空間去拍，還是很感謝。」導演也分享一段溫馨趣事，有場戲正好在張迪文家附近拍攝，劇組便直接到張家化妝，張迪文也補充道：「因為我們家在香港的一座島上面，很難叫到計程車，阿嬤還親自開車載我們去片場，有一次導演要到我家拍戲，他叫計程車，結果剛好叫到我媽的車。」

《眾生相》將於12月12日全台上映。

更多中時新聞網報導

李芷婷穩交男友2年 新歌寫甜蜜

專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考

UBA最速千分男誕生 中信張俊生放眼職籃》