金馬導演涉性騷半年復工！悄刪道歉文 受害者批：老狐狸

蕭雅全承認性騷後半年，悄悄地復工。（圖／陳俊吉攝）

曾以電影《老狐狸》勇奪金馬最佳導演獎的蕭雅全，今年6月被後輩女導演陳蔚爾控訴長年性騷擾，便發認錯文並宣布停工，「非常慚愧，珍重再見」。時隔半年，蕭雅全透露回歸創作，讓陳蔚爾火冒三丈，痛批蕭雅全「說話不算話，真的是老狐狸！」

蕭雅全被控多次肢體越界、傳露骨私訊性騷陳蔚爾，便透過臉書發道歉文，承認自己的私慾，造成受害者的壓力和痛苦，「我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉」，並宣布停止所有的工作。

廣告 廣告

醜聞過了半年，蕭雅全本月20日公開發文，同時透露近況「我很好」。停工的這段時間，他辭掉一齣影集的導演、幾部電影與短片的監製，以及一些評審、廣告等外部職務，直到近日，他重啟創作，「我回頭寫幾部自己念茲在茲的劇本，並重拾畫筆。」他相信時間會讓一切變得更清晰，不需要多加說明。

蕭雅全的這篇「復工文」，釣出不少業界人士留言，內容幾乎都是正面的。此外，蕭雅全6個月前發布的道歉文，也已經消失不見，觸發陳蔚爾的內心傷痛。

根據《鏡週刊》報導，陳蔚爾近期不斷聽聞蕭雅全重啟拍片的計畫，2個月前他低調現身某電影首映會，獲得影視前輩擁抱、預祝拍攝順利，讓她心寒：「他在業內形象一直維持得很好，但說話不算話，要他完全退出反而搞得好像我是那個惡人，真的是老狐狸。」

陳蔚爾23日發文透露，有人希望她「放下」、「原諒」，能理解是出自於善意，但這些話對倖存者而言不總是溫柔。她坦言：「我是最想遺忘、最不願相信自己確實遭受侵害、最想向前走的人，卻也是記得最清楚的人。因為那些經驗，並不是一句祝福、幾句生日快樂，就能被抹去的記憶。」

她認為，當社會尚未消化創傷，卻急著安慰、祝福，甚至替某些人翻頁時，倖存者往往會再次被推回孤立與沉默，「這不是療癒，而是二度傷害。」而這段時間，陳蔚爾的身心狀態確實再度被創傷情境影響，出現失眠、不安與強烈的無助感，且這樣的狀態不只存在於她一個人身上。

她好奇，「創作是否能與創作者的人格與行為完全切割？」若創作被視為真誠，那麼創作者本身的行為應該承擔相應的倫理重量。而利益和人脈踩在倖存者的靈魂和血肉之上，卻有人選擇以「藝術與人格應分開」作為理由，合理化對倖存者造成的傷害，她認為值得社會反思。

陳蔚爾強調，選擇發聲並非「不想放下」，而是拒絕被迫原諒。對她而言，原諒從來不是義務或是表演，唯有在安全、尊重與責任真正出現之後，原諒才有被討論的空間。

因此，她表明依然保留一切法律追訴權利，也會繼續站在倖存者的位置，捍衛#MeToo運動的核心價值，而這並非出於報復、獵巫，而是讓權力停止傷人。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓 嗨歌除夕夜

李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧

曹蘭催淚告白劉瑞琪 導演激賞演技