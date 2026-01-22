金馬年換新鈔全攻略！2/9起跑「僅5個營業日」 拿到做「1」動作旺整年

財經中心／師瑞德報導

2026金馬年換新鈔時程敲定！預計於2月9日至13日限時5天登場。全台8大公股行庫與郵局共456個據點全面備戰。需特別注意最搶手的「百元紅鈔」每人限換100張，其餘面額酌量供應。此外，為防範年節偽鈔流竄，央行親授「看、摸、轉」3招防偽口訣，提醒民眾拿到新鈔務必檢查水印與變色油墨，安心過好年。（示意圖／PIXABAY）

迎接2026金馬年，家家戶戶除舊佈新，最重要的過年儀式感莫過於「換新鈔」發紅包。中央銀行依據往例推算，今年換新鈔的「黃金週」時程終於出爐，預計將於2月9日（週一）至2月13日（週五）正式登場。要注意的是，今年換鈔時間同樣緊湊，僅有短短5個營業日，全台共有8家公股行庫及中華郵政、合計456個據點全面備戰。央行特別提醒，象徵喜氣的百元紅鈔依舊最為搶手，將維持「每人限換100張」的規定，民眾務必把握時間，以免臨櫃向隅。

廣告 廣告

鎖定2月9黃金週 456據點全面備戰

根據央行規劃，今年將由臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀等七大公股行庫，以及中華郵政公司共同擔綱換鈔重任。全台總計有456家分行與郵局據點提供服務，其中中華郵政在都會區的24家郵局將設置專屬的「新鈔兌換專櫃」，其餘偏遠地區的59家郵局則於一般營業櫃檯辦理。

為了讓民眾免於奔波之苦，央行建議善用科技工具，透過「Google Maps」搜尋鄰近的金融機構，或者直接查看央行屆時公布的「換新鈔地圖」，就能快速鎖定距離最近的兌換點，省去在寒風中排隊問路的時間。

百元鈔「每人限換100張」 資金調度有眉角

每逢春節，紅色壹佰圓券因色澤喜氣，始終是民眾兌換的首選。各家銀行為了讓更多人能沾沾喜氣，今年依舊實施總量管制，規定百元鈔每人限兌換100張，也就是一萬元整；至於200元、500元、1000元及2000元等其他面額，則採「酌量供應」方式。

銀行業者私下透露，換鈔期間各分行的資金調度與新鈔庫存皆有限額，若民眾抵達時發現該分行新鈔已被換罄，建議立即轉往鄰近的其他兌換點辦理。此外，為避免群聚風險並響應環保，金融機構也大力推廣「數位紅包」，鼓勵民眾利用手機轉帳傳遞心意，不僅省去排隊時間，更能達到數位轉型的效果。

2026金馬年換新鈔時程敲定！預計於2月9日至13日限時5天登場。全台8大公股行庫與郵局共456個據點全面備戰。需特別注意最搶手的「百元紅鈔」每人限換100張，其餘面額酌量供應。此外，為防範年節偽鈔流竄，央行親授「看、摸、轉」3招防偽口訣，提醒民眾拿到新鈔務必檢查水印與變色油墨，安心過好年。（圖／資料照）

偽鈔魔鬼藏在細節裡 「看、摸、轉」3招自保

年節期間現金流動大，也是假鈔流竄的高峰期，民眾在開心換鈔之餘，更要睜大眼睛辨真偽。央行親授「看、摸、轉」三大口訣，教民眾輕鬆識破偽鈔陷阱。首先是「摸一摸」，真鈔在面額數字與文字上皆有特殊的凹版印紋，指尖觸摸會有明顯的墨紋凸出感，這是最直接的辨識方式。

其次是「看一看」，透過迎光透視鈔券左半部的空白處，會浮現清晰的水印，例如1000元鈔票會出現菊花與「1000」字樣，100元鈔票則是梅花與「100」字樣；若以15度角檢視鈔券右下角，還能看到隱藏版的對應面額數字。最後則是「轉一轉」，輕轉鈔券觀察安全線與變色油墨，安全線會隨角度變化色彩，500元與1000元右側的條狀箔膜也會呈現七彩光影變化，2000元面額更藏有特殊的隱藏字體。只要掌握這些細節，就能讓假鈔無所遁形，安心過個好年。

2026金馬年換新鈔時程敲定！預計於2月9日至13日限時5天登場。全台8大公股行庫與郵局共456個據點全面備戰。需特別注意最搶手的「百元紅鈔」每人限換100張，其餘面額酌量供應。此外，為防範年節偽鈔流竄，央行親授「看、摸、轉」3招防偽口訣，提醒民眾拿到新鈔務必檢查水印與變色油墨，安心過好年。（圖／記者朱祖儀攝影）

更多三立新聞網報導

送錢給你！銀行開運禮「水、米、金」全都有 領取資格一次看懂

先進封裝即王權！嘉義新廠成談判最強籌碼 台積電重塑與蘋果合作模式

過年最強運！越南移工高雄刮中1200萬 秘訣竟是「摸這裡」

開盤／台股噴發狂漲575點！台積電領軍衝鋒 記憶體族群漲停潮來襲

