金馬年換新鈔開跑！各大銀行湧現「換鈔潮」

▲2026年迎接金馬年到來，許多民眾為了準備包紅包，準備換新鈔。（圖／記者吳翊緁攝影 ）

[NOWnews今日新聞] 2026年迎接金馬年到來，許多民眾為了準備包紅包，準備換新鈔。今年中央銀行已指定台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構共455家分行據點，並自2月9日起至2月13日開放換新鈔，今（9）日開放兌換，許多民眾一早就安排。



若民眾不知分行據點，也可以利用央行Google地圖查詢https://reurl.cc/W8aYDO。



另外，非央行指定換新鈔的金融機構，像是台北富邦銀行全台分行2月9日至2月13日也連續5天開放新鈔兌換，民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間，輕鬆完成換鈔，讓過年準備更從容。



▲2月9日起至2月13日開放換新鈔，今（9）日開放兌換，許多民眾一早就安排。（圖／記者吳翊緁攝影 ）



另外，兆豐銀行因非央行指定換鈔行，換鈔時間較短，僅從2月11日至2月13日「酌量供應」，民眾前往前得先確認時間，以免白跑一趟。



不過，由於民營銀行非央行指定換新鈔金融機構，多數服務客戶酌量新鈔兌換，因此，有需要換大量換新鈔的民眾，建議還是到央行指定換鈔的公股行庫及郵局兌換。另外，金融機構ATM也陸續放入新鈔，只是無法每張都領到新鈔，而且只能拿到1000元及100元鈔券。







▲有需要換大量換新鈔的民眾，建議還是到央行指定換鈔的公股行庫及郵局兌換。（圖／記者吳翊緁攝影 ）

▲台北市開放換新鈔據點。（圖／財政部提供）

