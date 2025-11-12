金馬影后到處「堵人」慘吃閉門羹 驚人舉動被讚：沒有巨星架子

陸小芬（左）劇中到銀行攔截錦雯。大愛提供

金馬影后陸小芬在《接住流星的人》中展現演技爆發力，一場告別戲幾乎零台詞，用眼神說話，不僅讓後輩們驚豔到全身雞皮疙瘩，也讓網友紛紛留言：「我看到了陸小芬的爆發力，台灣女人真的了不起，用一輩子來證實自己獨有的能量！」

陸小芬劇中在課輔班面對弱勢家庭的問題小孩，是沈重的社會議題，但希望以輕鬆幽默的安排，為觀眾帶來情緒緩衝，喜感十足的錦雯成為不二人選。錦雯跟陸小芬對戲後，還特別錄了一段影片上傳社群，用迷妹的口吻跟陸小芬說：「我覺得妳是巨星，可是妳沒有巨星的架子。」陸小芬秒回：「鋸子的鋸是嗎？」展現幽默一面。

陸小芬主演《接住流星的人》。大愛提供

錦雯也把握機會立馬請益「人生的意義」大哉問，陸小芬怡然自得地說：「已經走過驚濤駭浪，刮風下雨、颱風晴天，都是自己走，生命到最後就是要自己去克服，自己去成就，自己去創造，自己去得到，自己去承接失落、失敗、創傷，其實那也都是好事。」陸小芬強調，「到最後，活著，很健康，就贏了」。

錦雯在劇中飾演經營補習班的人，結束營業後，陸小芬為了延攬錦雯，不惜「三顧茅盧」。想盡辦法讓錦雯從「心有餘但力不足」到「真心回歸志工行列」，演出過程既溫馨又逗趣。

《接住流星的人》陸小芬（右）親自登門拜託黃錦雯來當課輔志工。大愛提供

陸小芬地方媽媽熱情直率的性格，錦雯幽默逗趣的表情，兩人本色演出，在登門拜訪的拉鋸戰中妙趣橫生。陸小芬窮追不捨的在市場、銀行、河堤「堵」錦雯，錦雯也用她可愛中帶著倔強的演技，讓陸小芬吃閉門羹、碰軟釘子。導演章可中形容：「錦雯的演出一定會讓觀眾對她印象深刻，她讓這條支線不僅提供了節奏調劑，也賦予角色鮮明個性。」



