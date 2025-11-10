金馬影后李心潔跨界開畫展 梁詠琪力挺一口氣買4幅

【緯來新聞網】金馬影后李心潔近年除了演藝事業外，也專注於繪畫創作，7日她以畫家身份帶著個人畫展《糖不甩 Childtopia》，在香港新興藝廊13a New Street Art Gallery盛大開展，知名導演林奕華也現身現場，兩人進行深度對談，探討李心潔的藝術世界與情感核心；好姐妹GIGI梁詠琪當然也現身捧場，甚至一口氣購入四幅畫作，用行動來支持多年好姐妹。

梁詠琪力挺好友李心潔的畫展。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

GIGI梁詠琪買下的四幅畫作裡，有一幅名為「白糖糕」是GIGI梁詠琪很愛的作品，GIGI梁詠琪第一眼就相中這幅作品，李心潔告訴GIGI梁詠琪，「白糖糕這一張，她想像是一個男孩，他很愛大海，他好喜歡去大海裡游泳，他游著游著就變成了一條魚」；而GIGI梁詠琪一眼就選中，這樣心有靈犀的行為，讓李心潔感動閨蜜即知音。

文念中（左起）、梁詠琪、張艾嘉、李心潔與袁澧林。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

李心潔也在過程中侃侃而談，分享從表演藝術跨越至視覺藝術的心路歷程。提及李心潔繪畫的初衷：「觀眾或許最初是透過音樂認識我，通過電影更了解我，但唯有繪畫，能讓人看到我最真實的一面。作為演員，鏡頭前的我必須塑造角色，然而在畫布前，我才能完全放下表演的意識，專注感受當下、感受自己。那是一種回到內心、最純粹表達自我的方式。」



展覽的核心靈感《糖不甩 Childtopia》，其實就是香港本土甜點帶給李心潔的樸實而深厚的連結。她嘗試將這份圓滿、甜蜜的集體記憶融入畫作中，讓觀眾在欣賞時，也能感受到一份被治癒的溫暖。《糖不甩 Childtopia》展期由即日開始，至11月30日。

