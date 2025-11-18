金馬影后競爭 林依晨劉若英久違入圍范冰冰強勢回歸

（中央社記者洪素津台北18日電）第62屆金馬獎22日登場，影后入圍競爭激烈，林依晨睽違22年再次入圍，范冰冰捲逃稅風波後回歸，歌視雙棲劉若英以高齡產婦角色隔18年驚喜入圍；19歲的方郁婷則完美詮釋鄉下貧窮女孩競逐影后。

林依晨相隔22年以電影「深度安靜」入圍金馬影后，林依晨挑戰詮釋深陷心理困境的妻子，在壓抑與崩潰之間遊走，她曾受訪分享，「一開始其實有點抗拒又害怕這個角色，我相信即使是少數人的故事，都需要有人替她們發聲。」

金馬執委會執行長聞天祥指出，林依晨這次的角色有某些非常黑暗的部分，也有點嚇人，某場發飆的戲份，林依晨一方面表達出發作的氣勢，可是又能瞬間收回，中間的情緒轉換讓人驚豔，是做出完全不同於她過往的表演。

劉若英在電影「我們意外的勇氣」中飾高齡產婦，片中跟老公薛仕凌一起面對生育各種難題，對於生育，他們各自內心產生不同的害怕與期待，強調男性與女性都需要面對「意外」的「勇氣」。

而劉若英在現實生活中同樣也是高齡產子，對此劉若英表示因為自己同樣身為母親，對於再次成為孕婦，她儘量將演技交給對戲的人和角色當下感受，內斂情感自然流露，與薛仕凌的感情戲更是令人屏息。

高伊玲在「我家的事」細膩詮釋台灣傳統母親的壓抑、隱忍與內心糾結，她透露在準備角色時，先把劇本放下，給自己一個月的「閉關」，嘗試以角色的身分去過日子，「角色阿秋是一名忙碌的母親，每天被家務填滿，這種持續不斷的忙碌感，逐漸累積成中年時身心疲憊的模樣。」

高伊玲深刻探索角色從年輕時的從容，到後來的疲倦與壓力，詮釋著真實而深刻的生命軌跡。更表示在拍攝的過程中早把片中小孩當作自己的孩子看待，更將這份真摯的情感自然帶入表演中，現在就算拍攝完畢，都還持續保持聯絡。

范冰冰則是自2018年捲入逃稅風波後，演藝事業一度停擺，如今以電影「地母」入圍金馬影后強勢回歸，她在片中飾演使用古老黑魔法，為村落解決難題的巫婆，片中的氣質和造型，讓許多觀眾、甚至是她的朋友都認不出來，她開心表示，「我希望觀眾看到的不是范冰冰，而是那個為土地而戰、為人民堅守立場的女人。」

范冰冰在片中獨自撫養一對兒女，白天她反抗土地開發商，夜晚幫村民治病驅魔，范冰冰解釋此角以沉默堅持、溫柔戰鬥的方式來抵禦，「這種以柔克剛的特質，是我以往很少展現過的。」現在范冰冰會思考如何賦予角色生命，不是透過表演技巧，而是透過同理心。

19歲的方郁婷是此次年紀最小的影后入圍者，她在「大濛」飾演1950年代台灣鄉村女孩，片中得要燒柴生火呈現舊時代的貧苦生活，更在片中吃起帶皮地瓜、燒餅，沒吃過帶皮地瓜的方郁婷笑稱口感特別，燒餅也好乾。

方郁婷為此片學習說台語，剪短髮變得又醜又土，連導演陳玉勳都稱她是天才，與同片演員柯煒林默契十足，戲外2人也攜手挺進金馬獎，雙雙入圍男女主角獎，成為最矚目的新星組合。（編輯：李亨山）1141118