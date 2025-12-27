金馬影后重病咳不停！罕見「開金口」超驚喜

楊貴媚在《雙囍》重感冒抱病開金口獻唱。（圖／水花電影）





電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，再次深入家庭情感核心，正式預告開頭男主角劉冠廷飾演的新郎「高庭生」，面對兩場婚禮同時舉辦焦慮到躲在廁所內複誦一整天的行程，直到被婚顧9m88與伴郎蔡凡熙從廁所內拖出，強迫他應對一整天的崩潰行程。

《雙囍》集結眾多實力派演員齊聚迎接農曆新年。（圖／水花電影）

《雙囍》集結眾多實力派演員齊聚迎接農曆新年。（圖／水花電影）

劉冠廷不光要面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，更有對於時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力，一連串的多方威脅與挑戰，讓新娘余香凝忍不住質問：「今天我們結婚啊，不應該是最開心的嗎？」承受巨大壓力的劉冠廷也終於在婚禮上疲憊地說出：「今天本來應該是我跟黛玲（余香凝 飾）最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」兩位新人在預告中袒露的真心話，讓許多觀眾表示共感，直呼：「婚禮當天爸媽和親戚根本才是真正的主角」、「看到預告婚禮的PTSD又上來了」、「太真實了！根本就是本人經歷」。

廣告 廣告

金馬影后楊貴媚在《雙囍》中飾演，事業有成但控制欲極強的男方母親「白雁心」，在預告中也隱隱透露出她強勢與溫情的反差：「雖然白雁心看似強勢又逼人，但其實她再婚後拋下稚子去追求自己的理想人生，心中還是有許多遺憾，所以才會透過舉辦兒子婚禮來圓滿自己的遺憾。」

而當年是以歌手出道的楊貴媚，在預告中也可見她拿起麥克風一展歌喉獻聲演唱，坦言這次演出中最難的就是這場歌唱戲，不只要唱好還需要在角色的狀態內，拍攝時更遇上嚴重感冒：「雖然導演選的歌有許多高音，但最大的對手還是『咳嗽』，我從接戲以後就不斷地咳嗽、感冒，在開拍前幾天我都還在想要怎麼辦才好，我喉嚨這樣該怎麼唱？還好劇組的大家很貼心，準備了各種保養喉嚨跟止咳的感冒藥給我，拍攝當天喉嚨有給力，有撐過去那場戲。」

《雙囍》正式海報。（圖／水花電影）

《雙囍》正式海報。（圖／水花電影）

以《少林足球》中的「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，此次在電影《雙囍》中飾演新娘爸爸「老吳」，雖然預告中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節，但一句「我的寶貝女兒是真心愛你」展現出濃厚的父愛與實力派的演技。第一次以演員身份來台灣拍攝電影的田啟文，也坦言在開拍前有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」

田啟文在片中角色「迷信」設定也是與導演討論後增加的，希望為角色增添一些活力與幽默，田啟文表示，雖然電影中是演出一個很迷信的爸爸，但在現實生活中並沒有特別迷信：「我會尊重拍電影的影視風俗文化、比如說開機拜神、每天不管去到哪開工都會燒香，這樣全劇組才會心安理得、精精神神的開工，讓整個拍攝都是順順利利。」

曾與許承傑導演合作《孤味》一舉拿下金馬獎最佳女主角的陳淑芳，在此次《雙囍》中也義氣相挺擔任特別客串飾演劉冠廷劇中的奶奶，場場關鍵，對於此次參演陳淑芳表示：「我當時金馬獎感言就說過，『我是一個演員，不是明星，不管酬勞多少，我只要是一句話、一場戲，我都會演。』所以當導演跟我提起這部新電影的故事時，我就二話不說就答應了，很開心能夠再跟這些工作人員在一起，跟導演再合作。」

除了陳淑芳外，《雙囍》預告中也一舉釋出眾多實力派堅強卡司，包含李國毅、劉品言、林在培、陳以文、楊麗音、于子育、檢場、洪都拉斯、李之勤、謝麗金，與從日本跨海來台特別演出的吉岡里帆等人，華麗陣容齊聚電影迎接新年。電影《雙囍》2026年2月17日大年初一正式上映。



【更多東森娛樂報導】

●陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

●2025電影大事／許光漢爆紅當兵！「寶藏男孩」王大陸釣出一票閃兵男星

●陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光

