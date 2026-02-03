金馬影后陳淑芳回顧68年演藝路 坦言：演員不是天才，演戲得靠不斷磨練【走過演藝路】
記者呂佳恆／專訪
資深演員陳淑芳從影至今68年，一路橫跨電影、電視劇、舞台劇等領域，收放自如的演技總能讓角色深植人心，曾以《孤味》以及《親愛的房客》奪得金馬影后以及女配角獎肯定，今年也獲得金馬獎「終身成就獎」殊榮；放眼過去，陳淑芳演過無數角色，從大螢幕電影、台語黑白片到老三台時代的電視劇，都能看到她的身影，是觀眾再熟悉不過的面孔，也有「國民阿嬤」稱號。
陳淑芳從小就喜歡表演，16歲時演出舞台劇《漢宮春秋》時，因為傑出的舞藝被星探發掘，因而被邀請參與台語電影《誰的罪惡》演出，這也開啟了陳淑芳超過一甲子的演藝生涯；她回憶說，「那時在《漢宮春秋》飾演宮女，看到觀眾在底下看著我表演時很有成就感，可能就是那時讓自己下定決心要拍戲。」
為扛家計繼續拍戲 陳淑芳沒怨言反而更享受表演
後來《誰的罪惡》大獲好評，一連拍了3集，不過陳淑芳演戲事業才剛展露頭角，卻遭遇父親過世的噩耗，讓她決定扛起家計；她提及，「當時因為母親不識字，被哄騙下蓋了印章，家裡的金礦公司一夕間化為烏有，因此也只能繼續拍戲。」
陳淑芳陸續接連演了多部的台語電影，更跨足歌唱領域，在「群星會」節目裡客串唱歌，也曾在西門町的歌廳獻唱，甚至還赴菲律賓表演歌舞，這也讓她累積了豐富的表演經驗；她笑著說，「當時希望能多一點演出，因此想著要與別人有不一樣的表演，我就在間奏時跳舞，沒想到受到觀眾喜歡，現在想起來當時怎麼會一點也不害臊。」
電視劇現場播出考驗反應 陳淑芳練就一身硬實力
「我沒有空去想演戲會不會累、要不要放棄，因為我家還有人等著要吃飯。」陳淑芳從菲律賓回來後，憑著實力進入台視公司，成為基本演員，開始接演多部台語連續劇，也讓她足以能維持家計；她說，「當時演一齣有250元，薪資固定也能養家，因此在台視一演也演了十幾年。」
她回憶說，「當時在台視演電視劇是現場播出方式，演員都要記住彼此台詞，萬一有人錯了，就可以互相幫忙，連廣告也是現場，因此我們會事先在佈景後備好衣服，只要一喊卡，我們就立刻換裝拍廣告。」
從影生涯橫跨戒嚴時期 陳淑芳：對演員都是挑戰
不過，回顧1970年戒嚴時期，電視生態深受政府所控管，連台語節目也被限縮播出時數，演員自然也得跟著調整演出；陳淑芳提及，「當時一得知隔天不能用台語演出，對於許多不會講國語的演員來說都是挑戰，最後則是以配音的方式呈現。」
她表示，「之後八點檔能以台語播出後，對於母語是國語的演員又變得很為難，因此我也用錄音的方式將台詞翻成台語，一句句錄給他們聽，後來我在電影《五星級魚干女》也花了很多時間學日文，沒有辦法，因為我們就是吃這碗飯的，你得很認真去學習。」
年輕拍戲為揣摩母親角色 在台北車站站了三天
「演員沒有一個天才，還是得靠練習、訓練，慢慢磨練出來。」陳淑芳飾演過無數的母親角色，也奠定了觀眾對她在螢光幕前母親的形象，事實上，陳淑芳第一次飾演母親角色才26歲，更因此去台北車站站了三天，只為了觀察各種母親以揣摩角色；她說，「那時我找到一位來自南部的媽媽，為了了解那位媽媽，還陪著她從台北車站到三重，一路與她聊著生活與心境。」
她也分享，「那年代也不是每個人家中都有電視，想看電視就得到雜貨店買個東西，店家會給你椅子，讓你在櫥窗前看電視。」
台灣新電影時期的熟面孔 陳淑芳：感謝侯孝賢拉我一把
陳淑芳不僅走過台灣電視老三台草創時代，也歷經80年代的台灣新電影的歷程，那時的她遠嫁澳洲卻離婚收場，回來台灣後又跌到人生谷底，而拉她一把的人，正是導演侯孝賢，她回憶說，「那時侯孝賢導演對我說『女人離婚又怎麼樣，有什麼好怕的？』也因此讓我參與了《風櫃來的人》演出，又陸續演了《戀戀風塵》、《尼羅河女兒》等，就這樣一路拍下來。」
她感性說，「我能有這身演技，無論好或壞，真的都要感謝很多導演、工作人員幫忙才有今天。」
陳淑芳演活各種角色 對拍片細節更是注重
演過人生百態的陳淑芳，一提起演戲侃侃而談，不僅演什麼像什麼，對於拍戲細節更是注重，《孤味》有場戲在台南的魚市場，那天因為天氣很冷，陳淑芳在背後黏了暖暖包保暖，沒想到拍戲過程卻掉下來；她提及，「因為晚上暖暖包掉了也沒人看見，因此導演一喊卡，我就拜託導演一定要重拍，因為屆時若發現畫面不行用，重新拍攝又是一筆製作成本。」
她分享，「後來導演真的也有重拍，也在地上發現了暖暖包，這段花絮最後也在殺青酒時播放，也是挺有趣的。」
樂於與學生製片合作 陳淑芳：跟上年輕世代腳步
此外，陳淑芳也樂於提攜後進，這些年也與學生合作拍攝短片，與導演許承傑最初合作的短片《孤味》就是其中一個例子，敬業的演技也備受新世代導演的青睞，而其實這都是陳淑芳努力跟上年輕世代的一種方式。
她謙虛說，「我自己可以看看年輕人現在都在學習什麼，時代不同了，我不敢給他們什麼建議，但如果他們有問題願意問我，我也很樂於與他們分享。」
不忘恩師崔小萍教誨 陳淑芳忘了自我投入角色
陳淑芳用她的一輩子表達對於演戲的熱愛，也成為許多演員心中追崇的典範，而在她心中永遠不忘的就是台灣廣播劇先驅也是影響她一路戲劇表演的指導教師崔小萍；她分享，「老師那時教我，看完劇本後就要『忘了自我』投入角色。」
她認為，演員想要演得長久，不僅是靠一次次磨練，最重要就是要懂得「忍耐」，尤其當沒有戲拍時，更要記得忍耐等待的焦慮。
戲演了一甲子 陳淑芳喊話要繼續演下去
「現在什麼角色，我都願意演。」儘管演戲演了大半輩子，但對於陳淑芳而言，演戲就有如生活的一部分；她笑著說，「我現在都跟導演說我客串就好，戲份不用太多，因為我不拍戲會生病，而且我也沒有漲價，錢夠用就好了。」
對於Yahoo新聞上許多她的忠實觀眾，陳淑芳也感性說，「不管還有多少支持我的觀眾，只要能繼續支持，我就很開心，尤其活到老學到老，不管好的、壞的都要對我們說，台灣影視也才能逐漸茁壯。」
