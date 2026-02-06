金馬影后陳淑芳自曝私下小名超萌 率20位媽媽組美食評審團

【緯來新聞網】金馬影后陳淑芳到料理實境節目《真料理兩鍋論》擔任出題官，身為國民媽媽的她更親自下場擔任評審團團長，與其他20位母親評審組成媽媽評審團，請兩隊設計獻給媽媽們的料理。兩邊隊伍為符合媽媽們的喜好，從少女心美食、甜點、帥哥主廚等各出奇招，溫妮更親上街頭採訪媽媽們，了解她們最想吃什麼。當被問到想吃的美食，陳淑芳直言自己想吃甜點，更透漏自己熱愛甜食，甚至還有小螞蟻的稱號。

《真料理兩鍋論》邀請到金馬影后陳淑芳擔任評審團團長。（圖／麥卡貝網路電視提供）

提到關於母親跟食物的記憶，邰智源表示許多母親為了家庭、為了孩子，吃的都不是自己喜歡的料理，甚至等家人吃完才負責收拾吃掉剩菜剩飯。「我們應該問媽媽們想吃的是什麼，像小時候我媽都給我吃雞腿她吃雞皮，我一直以為是她喜歡吃，直到長大問起才知道她根本不愛吃雞皮，只是為了把雞腿留給我而已。」訪問肚皮舞老師媽媽時，邰智源更現場示範自己的肚皮舞功底，兩人一同尬舞，大秀電動翹臀。



當訪問一位媽媽評審時，黃鐙輝隨即表示這位評審是自己學妹，沒想到他指的是先上車後補票這同樣經驗的後輩，邰智源一聽無言吐槽「這算哪門子學妹？」黃鐙輝激動分享自己的親身經歷，「我當年也是先上車後補票，當時我岳母打給我大罵，說我怎麼可以未婚先孕，我被罵到臭頭！」激動到還原對話內容被狂消音，溫妮受不了出言阻止「你訪問評審不要帶入個人情緒！」引起全場評審媽媽們笑聲不斷。

邰智源隊首次獲勝激動落淚。（圖／麥卡貝網路電視提供）

《真料理兩鍋論》將於今晚(6日)播出第七集，上一集節目中邰哥隊以壓倒性的票數喜獲首勝，邰智源、黃鐙輝、丘涵三人相擁機動落淚，終於翻轉前五集的結果，也讓隨著壓倒性比數而壓力爆增的製作人當場大哭，眾人一同淚灑攝影棚。黃鐙輝興奮喊道「這個比得金馬獎還要感人！」邰智源更不敢置信的說「我終於可以cue請上菜了，可以讓我來講嗎？」直到存入勝利獎金時邰智源都還很恍惚，還打趣說這次讓丘涵揭曉就獲勝，直呼丘涵是邰哥隊的勝利女神。對終於拿下勝利，丘涵表示很激動也很感動，也很感謝廚師們為了邰鍋隊的付出。節目於Hami Video每週六20:00播出最新一集，木曜4超玩YouTube頻道每週五20:00更新上架。東森綜合台每週五23:00播出最新一集。

