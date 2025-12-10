影／金馬影后陳淑芳首次進立院 韓國瑜盼能留下好印象
86歲金馬影后、終身成就獎得主「國民阿嬤」陳淑芳今年榮獲全國好人好事代表，立法院長韓國瑜今天特別接見32位得獎代表，陳淑芳看見韓院長開心表示這是她這輩子第一次踏入立法院，韓國瑜表示，身為立法院長，希望她能對立法院留下好印象。
韓國瑜表示，今年32位好人好事得獎者代表從35歲到98歲都有，均來自各行各業，涵蓋社會各層面，可見行善是不分年齡、職業與階層，尤其是86歲金馬影后、終身成就獎得主「國民阿嬤」陳淑芳這輩子首度來到立法院，身為立法院長，希望她能對立法院留下好印象，尤其陳淑芳一直謹記父親所言「做人一定要手心向下，不要手心向上」，她也做到了美好的榜樣。
