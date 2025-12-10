影／金馬影后陳淑芳首次進立院 韓國瑜盼能留下好印象

2026地方選舉腳步逼近，各黨派都在備戰中，民進黨選對會近期陸續公布縣市長參選人選。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文分析，他點出5個目前由國民黨所執政的縣市，民進黨有望翻轉。黃暐瀚也預言，賴清德會將重兵放在這縣市。黃暐瀚表示，其實早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻，主力進攻的縣市，就是宜蘭、台東、嘉義市跟台中。先前他所......

風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 5