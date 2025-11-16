金馬影后陳秋霞68歲生日 昔與鍾鎮濤譜戀曲 歷經8次化療重生

藝人陳秋霞與友人歡慶68歲生日。（圖／Chelsia Chan 陳秋霞臉書）

藝人陳秋霞出道50年，不僅發過數張專輯，還憑著電影《秋霞》，奪下「金馬影后」頭銜，演藝之路相當順遂，淡出演藝圈多年後，鮮少在螢光幕前曝光，如今迎來68歲生日的她，即便白髮蒼蒼，身體依舊相當硬朗，看不出來曾經為了對抗乳腺癌，經歷過8次化療。

陳秋霞在臉書曬出歡慶68歲生日的照片，雖然白髮蒼蒼，不過氣色看起來非常好，身體也相當硬朗，面對鏡頭時，露出一抹淡淡的微笑，比出雙手合十的動作，好心情全寫在臉上，當晚有不少老友出席幫她慶生，足以見得人緣相當好，她也開心許下生日願望：「今天我68歲啦，謝謝大家的祝福，許願身體健康，笑口常開」。

陳秋霞以《秋霞》奪下第14屆金馬獎最佳女主角，創下影齡最短的影后紀錄，昔日她與鍾鎮濤合作戲劇後日久生情，戀情原本備受外界看好，卻因為不敵聚少離多告吹，後來嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」鍾廷森，婚後生下兩個女兒，此後將重心轉往家庭，逐漸淡出螢光幕。

身體一向健康的陳秋霞，2016年被診斷出乳房有異狀，經過檢查後確定罹患乳腺癌第二期，必須接受手術及化療，她得知病況後，抱持樂觀態度對抗病魔，歷經8次化療後，如今已經康復，她也以過來人經驗提醒女性要多留意身體狀況。

藝人陳秋霞曾經為了對抗乳腺癌，經歷過8次化療。(圖／中時資料照)

