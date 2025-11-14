金馬影后「嫁鋼鐵大王」引退多年！乳癌痊癒慶祝68歲生日，滿頭白髮美貌仍發光
玉女明星陳秋霞在70年代以影視歌三棲身份紅遍華語圈，還曾以電影《秋霞》奪下第14屆金馬獎最佳女主角，是當時影齡最短的影后。淡出演藝圈多年後，她日前迎來68歲生日，難得在社群平台公開近況。雖然早已是一頭銀髮，但精神飽滿、皮膚緊緻的狀態，讓不少網友直呼「完全看不出已經68歲」。
陳秋霞在臉書分享生日照，寫下：「今天我68歲啦，謝謝大家的祝福，許願身體健康，笑口常開。」照片中，她穿著粉白條紋上衣，雙手合十露出燦爛笑容，面前擺著精緻花藝與壽桃擺設，背景還有「HAPPY BIRTHDAY」氣球，氛圍喜氣而溫馨。雖然滿頭銀髮，但她氣色明亮、毫無醫美痕跡，被網友大讚風采不減當年。
陳秋霞1970年代以清新氣質走紅，1976年因主演《秋霞》爆紅，並與戲中男主角鍾鎮濤因戲生情，一度被視為「金童玉女」。不過這段戀情最終因聚少離多畫下句點，1981年，她選擇急流勇退，嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森，婚後育有三名女兒，長居馬來西亞多年，專心家庭生活。
不過2016年陳秋霞的健康亮起紅燈，她被診斷出第二期乳腺癌。她透露，是在看婦科時透過觸診發現腫瘤，後來確診為乳癌，需要接受手術與化療。當時她的姨甥女鄺靄慧是乳癌權威，協助她進行診斷時曾形容腫瘤「有點兇」，所幸後來治療過程順利，只是她一共接受8次化療，提到當時掉髮的情況仍心有餘悸，「是一撮一撮掉下來！有點像拍戲的效果，看了真的會嚇到。」即便如此，她仍保持樂觀，相信「頭髮會再長回來」。
挺過病痛後，陳秋霞曾在訪談中鼓勵女性提高警覺，別因忌諱而延誤就醫。如今順利抗癌、成為外婆的陳秋霞，不時仍在社群分享生活近況，活出精采的癒後人生。
