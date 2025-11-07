金馬影展陷輿論風暴！于朦朧追思名單突被刪 粉絲怒喊「拒看金馬！」

記者林宜君／台北報導

于朦朧將登上追思名單遭主辦單位否認。（圖／翻攝自于朦朧微博）

金馬影展將於11月22日登場，正當影迷期待年度盛典之際，網路上卻瘋傳「已故中國男星于朦朧將登上追思名單」的消息，引發兩岸影迷熱議。對此，金馬影展執行委員會火速回應，「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊」，否認外界傳言。消息傳出後引起粉絲拒看今年金馬獎的輿論聲浪。

有網友在維基百科上看到第62屆金馬獎的「追思影人名單」中出現于朦朧的名字。（圖／翻攝自維基百科）

因主演《三生三世十里桃花》走紅的中國男演員于朦朧，今年9月驚傳墜樓身亡，享年37歲。儘管警方初步判定為「意外死亡」，但家屬對案情始終存疑，外界更出現各種陰謀論。事件延燒近2個多月，仍在網路上持續引發爭論與悼念聲浪。有網友在維基百科上看到第62屆金馬獎的「追思影人名單」中出現于朦朧的名字，消息立刻在微博與台灣社群平台瘋傳，不少粉絲激動留言：「對岸抹去你的名字，台灣會替你留下」、「朦朧回家了，金馬會記得你」。還有網友表示，會為了這段追思片段鎖定觀看金馬頒獎典禮。

維基百科上的「追思影人名單」以空白。（圖／翻攝自維基百科）

然而，隨著金馬影展執行委員會5日正式發聲澄清：「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊。」同時強調，頒獎典禮的節目仍在籌備中，最終名單將以典禮當日公布為準。名單通常會在典禮當晚正式公開，而維基百科上的「追思影人名單」以空白。

此舉引起粉絲反彈。（圖／翻攝自Threads）

網友怒嗆金馬。（圖／翻攝自Threads）

也有網友憤怒表示「當初喬任梁都可以于朦朧為什麼沒有?沒關係,你禁于我禁娛」。（圖／翻攝自Threads）

此舉引起粉絲反彈，怒嗆「金馬獎也要被歸為中娛一起被抵制嗎?」、「他們是有毛病的一方」、「以抵制金馬獎，反正禁于我們也禁娛」、「沒有，就拒看 」、「大不了大家一起禁娛」、「我可以不看金馬獎」，而過去中國男星喬任梁、導演胡波等人，都曾列入追思名單中，因此也有網友憤怒表示「當初喬任梁都可以于朦朧為什麼沒有?沒關係,你禁于我禁娛」。網路也開始發起向金馬獎主辦單位請願，希望能將于朦朧放進追思名單內。

截至11月07日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

