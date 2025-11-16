中央社

金馬影展「恨女的逆襲」宣傳活動 蔡振南出席 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

金馬影展「恨女的逆襲」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，演員蔡振南（圖）出席與現場粉絲致意。

中央社記者翁睿坤攝 114年11月16日

