金馬影帝大黑馬許瑞奇暖哭全場 《好孩子》變裝皇后阿真大讚神演技「給他1000分」

【緯來新聞網】許瑞奇在電影《好孩子》中飾演變裝皇后，精彩演出被視作入圍金馬影帝大黑馬，他在片中與《花路阿朱媽》入圍金馬影后的「國民媽媽」洪慧芳共同演繹一段揪心又溫暖的母子情。3日台北特映會上，故事原型人物、真實變裝皇后阿真到戲院與台灣觀眾面對面交流，阿真談起許瑞奇的演出滿懷感動，直說：「如果滿分是100分，我要給他1000分！」不論是舞台魅力、卸妝後的脆弱，還是照顧母親的日常，都讓他覺得「彷彿看見了自己」。

許瑞奇、洪慧芳在《好孩子》中用幽默方式詮釋動人母子情。（圖／甲上提供）

飾演許瑞奇母親的洪慧芳，是新加坡公認的「國民媽媽」，這次是她第一次詮釋失智症患者，為準備角色，她觀看大量紀錄片，觀察病患的細微神態：「失智者在他們的認知裡是正常的，差別只是他忘記的事情，別人還記得。所以演出時不能刻意詮釋，而是要自然，不著痕跡。」她的收斂與強大情感底蘊，讓電影母子線成為觀眾淚點所在。

許瑞奇、洪慧芳在《好孩子》母子線情節成為觀眾淚點所在。（圖／甲上提供）

電影改編自新加坡知名變裝皇后阿真的生命故事，阿真參加金馬獎後續留台灣觀光並演出，也特地抽空出席昨晚台北特映會。他談起照顧失智症母親的過程，並重現了當年深深打動導演王國燊的一段話：「也許就是上天派我這樣的人，來照顧這樣的媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」阿真接著補充：「LGBT在新加坡不能結婚，也不能有孩子，我們沒有家庭負擔，也許反而最適合照顧自己的父母。」這句話深深觸動王國燊，成為《好孩子》的創作原點。

《好孩子》故事原型人物阿真到戲院與台灣觀眾面對面交流。（圖／甲上提供）

電影在新加坡上映後，不少認識阿真的朋友都驚呼許瑞奇的演出「百分百還原」，阿真笑說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」《好孩子》將於12月5日全台上映。

