金馬影帝張震接任金馬主席 自許如阿甘般接受挑戰
金馬執委會今天(17日)公布現任主席李屏賓4年任期將屆，功成身退，將交棒金馬影帝張震。張震表示，在接獲邀約前，他從未想過自己會擔任這個角色，他並引述《阿甘正傳》經典台詞做為比喻，希望自己像阿甘一樣，接受挑戰，繼續跑下去。
金馬執委會指出，張震於1991年以《牯嶺街少年殺人事件》步入影壇，曾6度獲提名金馬獎最佳男主角，分別於2021年、2025年以《緝魂》、《幸福之路》2度榮登金馬影帝，並以後者提名本屆美國獨立精神獎最佳主演。張震除了與侯孝賢、楊德昌、李安、王家衛、田壯壯、吳宇森、鍾孟宏等導演合作，觸角也伸向國際，演出《沙丘》、《龍先生》、《窒息情慾》等片。
張震表示，這個夏天他看了導演張艾嘉製作的一齣舞台劇，那是張艾嘉多年推動「果實基金會」的成果，他非常佩服其對表演與影視的推動及投入，以及張艾嘉幾十年來從未間斷的熱情與堅持。當李屏賓邀請他接任主席時，他深感意外，但透過李屏賓與金馬執委會執行長聞天祥的說明，他開始思考除了演戲，自己是否還能為電影做得更多，而專業的金馬團隊讓他能無後顧之憂地接受這個全新的挑戰。
張震說，他此刻腦海裡浮現《阿甘正傳》的經典台詞，「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道」，他不應該推辭，或許他就是該像阿甘一樣，繼續跑下去，「期許下一個金馬依然很金馬」。
李屏賓則表示，自2021年底接下金馬執委會主席後，他心中念念不忘的是之後4年的責任，要繼續保持金馬自由、公平、開放的精神，成為電影界的典範，也要承先啟後，讓年輕電影人藉此走向世界。他感謝金馬所有工作人員的努力與協助，讓這些理想都取得顯著成績。
李屏賓表示，4年前他從導演李安手中接下金馬主席職位，對他而言，更艱難的任務便是4年後要由誰接棒，經過這幾年的思量與觀察，他心中期許金馬要保持創新與活力，主席也需要更年輕化，因此，經長久考慮後，心中出現的人選便是張震。
他說，張震的電影成績有目共睹且與時俱進，李安非常支持這個想法，也感謝電影基金會董事長朱延平及諸位董監事的同意。李屏賓強調，金馬的擔子不輕，很高興張震願意接受邀請、承擔重任，他祝福並期許張震繼續帶領金馬往前邁進。
