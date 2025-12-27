金馬影帝日本泡湯竟是阮經天！「真實狀態」流出網歪樓

娛樂中心／江姿儀報導



43歲男星阮經天擁有高䠷身材及帥氣臉蛋，過去曾以偶像劇《命中注定我愛你》、《敗犬女王》等走紅，28歲就憑藉電影《艋舺》奪下金馬影帝。近年他事業再攀高峰，2023年以精湛演技詮釋電影《周處除三害》「陳桂林」一角感動許多觀眾。近日小紅書1名網友在日本泡湯，偶遇阮經天，也曝光他當下反應。





金馬影帝阮經天日本泡湯被捕獲 「真實狀態」流出網竟歪樓狂問1事！

原PO在日本北海道二世谷泡湯，巧遇阮經天。（圖／翻攝自IG@ethanruan91、小紅書）

阮經天近年來以《艋舺》、《周處除三害》等電影細膩演繹角色，演技備受大眾肯定、擄獲大批粉絲支持，再度將事業推向高峰，曾榮獲第47屆金馬獎最佳男主角，成為史上最年輕金馬影帝。原PO今（27日）在小紅書發文，表示自己在日本北海道知名滑雪勝地二世谷泡湯，竟巧遇阮經天「赤裸裸的相遇，只能說，身材真好！！」。

原PO大讚阮經天「赤裸裸的相遇，只能說，身材真好！！」，網友竟在留言區歪樓。（圖／翻攝自小紅書）

原PO也曬出合照，只見阮經天打扮輕鬆隨意，上身僅穿著白色長袖T恤，戴著黑色毛帽，臉上還留著鬍渣。原PO也大讚阮經天「人很nice！」，有台人上前要求合影留念，他雖然尷尬，但還是大方接受，並禮貌回覆「現在不行，或許外面可以」。貼文一出，網友留言「全世界都在偶遇他，我也要去！」、「好羨慕呀！」、「真羨慕遇到男神」、「好帥」、「太羨慕啦！」、「什麼時候我也能遇到」，還有大批網友在留言區歪樓狂問尺寸。

