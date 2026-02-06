金馬影帝是《豆腐媽媽》替身好友 莫子儀喊話民視負起責任

莫子儀希望台灣影視產不要再發生憾事。翻攝莫子儀臉書



民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，「金馬影帝」莫子儀今（2╱6）在臉書聲援，他表示：「德揚是我的好友，也是1位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。」

蘇德揚因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險，並控訴民視沒道歉，而桃園市政府勞動檢查處調查後將依《職安法》最高開罰30萬元罰鍰，對此，民視今晚發聲明表示：「對於此次拍攝意外深感遺憾。意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復。今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。」

而莫子儀也貼出台北市電影戲劇業職業工會聲明聲援蘇德揚，他表示：「支持工會聲明，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

