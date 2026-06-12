金馬影帝李康生化身亡命逃犯 黃奇斌新歌MV打造電影式追夢寓言

黃奇斌新歌〈虛華的夢想是一支刀〉，MV邀來金馬影帝李康生跨刀演出。（圖／大可文武有限公司提供）

黃奇斌即將於7月推出個人首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，並率先釋出同名主打〈虛華的夢想是一支刀〉作為專輯序章。歌曲以近乎自白的口吻，描寫人在追逐夢想過程中的執著與代價，從對理想的狂熱、遭受現實反撲的傷痛，到即使遍體鱗傷，依舊願意為音樂義無反顧的決心。黃奇斌形容，「夢想就像一把刀，讓人憧憬未來，也讓人願意奉獻一切；直到痛了，才發現刀早已插在自己的心窩上。」

黃奇斌即將於7月推出個人首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》。（圖／大可文武有限公司提供）

MV最大亮點之一，則是邀請金馬影帝李康生跨刀演出。片中李康生飾演一名滿身傷痕、四處逃亡的逃犯，在被警方臨檢的過程中，透過細膩眼神與肢體語言展現角色複雜情緒。阿斌對此讚不絕口表示：「康生哥的演技真的不用多說，他可以同時像成功人士，也像魯蛇，那種瘋癲與真實感並存的狀態，我真的非常喜歡。」

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談及角色設定，李康生則透露：「看我身上的裝扮就知道，全身都是傷痕，好像從某個地方逃出來，被警察攔下來臨檢。」而殷振豪則進一步解讀角色意涵，認為逃犯究竟在逃離什麼並不重要，重要的是他曾擁有令人羨慕的一切，卻在關鍵時刻遭遇阻礙與衝突，這也是MV試圖探討的人生課題。

值得一提的是，本MV採用虛擬製作（Virtual Production）技術拍攝，結合實景與數位場景，即時整合虛實畫面呈現。殷振豪表示，團隊從前期便投入大量時間進行Previs（視覺預覽）與分鏡討論，希望打造出符合歌曲節奏的「偽一鏡到底」視覺效果。首次進入虛擬攝影棚拍攝的李康生也坦言感到相當新鮮，「跟以往拍攝方式很不一樣，我覺得會讓大家耳目一新」。

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