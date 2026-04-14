金馬影帝梁朝偉傾談四十年演員心法 從這部電影改變表演方式
四季線上／李幸倪編輯
「金馬電影大師課」邀請曾獲三座金馬獎的影帝紀錄保持人梁朝偉率先開講，分享他從影四十多年來的演員功課和獨門心法。這場大師課更吸引包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等上千位電影從業人員報名參加。
這場「金馬電影大師課」由另一位兩座金馬得主劉冠廷擔任主持與談，劉冠廷一開場就緊張地笑說，因為梁朝偉太傳奇了，自己就好像拿到神燈的人，連開口要許什麼願都覺得難。梁朝偉談到對表演的看法，他認為表演的重點是有沒有投入到狀態裡，如果在演戲的時候是放鬆而專注的話，表演就能進入狀況。他也提供一些可以幫助進入角色的方法，比如設計一些很小的東西，角色的精神狀態、狀況和背景設定，任何一種方法都可以。梁朝偉談到自己被盛讚的「眼神會演戲」的表演，他表示自己其實沒有刻意調眼神，反而覺得是眼神反映出自己內心的東西。
梁朝偉《阿飛正傳》吃梨子戲拍了三四十遍！多年後重看才體悟表演真諦
梁朝偉也提起和不同導演合作的經驗，比如和王家衛合作前常常見面聊天，因為在沒有劇本的時候，自己需要對導演很信任，要知道導演需要什麼，但他話鋒一轉說「雖然我不知道王家衛要什麼」。他表示，當年拍攝《阿飛正傳》時一場跟張曼玉吃梨子的戲，拍了三四十遍，王家衛也沒講為什麼，自己回家也很不開心，想說怎麼這麼簡單的鏡頭還做不到。直到他和侯孝賢導演合作《悲情城市》時，啟發他開始看文學小說，藉由豐富細緻又具體的描寫場景和反應去幫助表演，也開始改變他表演的方式，「直到有一天，我去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，我就知道自己的狀態，王家衛要我沒有表演的痕跡。」而大受影迷喜愛的喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，梁朝偉表示，因為是和熟悉的團隊工作所以很放鬆，而且導演劉鎮偉會示範給他看，笑說「比我演得更好笑！」
梁朝偉說到與新作《你是不會當樹嗎》匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作的經驗，表示導演寄了幾本腦神經科學、植物、哲學類的書給他，不僅讀了很多書，也說服自己就是腦神經科學家，還被朋友笑問：「你讀這麼認真是要考博士嗎？」梁朝偉也盛讚伊爾蒂蔻恩伊達很會引導演員，和她合作一點都不緊張。
梁朝偉自認處於表演最後階段 勇於離開舒適圈接受挑戰
從影四十多年的梁朝偉，認為現在他會離開舒適圈，會跟其他不熟悉的團隊合作，更說：「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」生活作息自律的他，現在一天的生活就是起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影、晚上回家做飯、看電視劇或看書。他說，自己開始運動是發覺演員需要很多能量，「如果體能狀態不夠好，又有鏡頭要演很多遍的話，如果一場哭很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」最後他也給現場電影人一些建議：「把自己準備好，有機會的時候就會有很多人看到你。」
金馬執委會自2018年舉辦的「金馬電影大師課」，是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，邀請備受國際影壇敬重的大師級影人授課，為電影從業人員、電影相關科系師生點亮明燈。2024年更推出以推動產業國際規格人才培訓，促進電影人才與技術和國際接軌的「金馬海外工作坊」系列課程，今年特別規劃以「表演與創作」為核心，將帶領學員前往全球電影重鎮美國加州，拜師好萊塢頂尖表演教練。為了讓更多有興趣的人可以參與，金馬執委會之後也會將課程內容文字紀錄發布於金馬官網，讓廣大的創作者與影迷都能分享大師們的珍貴想法。
📺【頻道推薦】👉509 精選華語電影-FastTV飛速看
▶️【延伸推薦】👉《鬥陣大廟埕》劉冠廷、溫昇豪挑戰家將
更多四季線上報導
影迷有福了！梁朝偉旋風訪台 緊牽劉嘉玲現身機場畫面曝
安海瑟薇漂髮化身《魅影巨星》 絢麗驚悚金馬奇幻影展開賣秒殺
靈魂料理也能環遊世界？主廚黛博拉凡卓絲帶您解鎖「環球靈魂美食」新境界！🥘✨
其他人也在看
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
粿粿出軌王子！范姜彥豐提告求償百萬 對方律師承諾：願意賠償
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜日前對2人提告侵害配偶權並求償，調解程序仍在進行中。士林地院今天（14日）下午開庭審理，范姜彥豐本人親自出庭，粿粿和王子未現身，由律師代表到庭。據了解，范姜彥豐向2人提告並求償100萬元，對方律師承諾願意賠償，全案將於28日下午宣判。
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
母買便當…遭施工洞「活吞斷手」！要國賠被高官酸：腦袋不清楚別出門
話比刀利！去年12月底，高雄小港區樂利路上一家自助餐店外，如火如荼施工，清潔隊員將水溝蓋掀開，取而代之的是一片黑色塑膠墊；未料，67歲婦人要洗手，這大洞就剛好在洗手台前，當場踩空被活吞，右手嚴重骨折。家屬怒控，現場沒有圍欄，清潔隊沒報警、沒送醫；案件從調解會到國賠會，環保局說法一變再變，副處長郭瀞淑更脫口：「你母親不適合騎機車、老人如果聽不了，就不要讓她出門」，錄音檔流出，心寒至極。
南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...
130萬股民一早被錢香醒！00919百億股利今入帳
發錢了！人氣ETF群益台灣精選高息（00919）今（14）日股利正式入帳，單次配發金額高達144.32億元，逾130萬名受益人可望受惠，預期也將有機會為台股挹注資金活水。
劉嘉玲日本賞櫻曬全家福！ 80歲媽媽「站姿筆挺」優雅氣質成焦點
影后劉嘉玲近日帶著80歲的母親、弟弟與弟媳前往日本東京賞櫻，享受溫馨的家庭旅行。令人驚豔的是，劉媽媽以一頭優雅銀髮、挺直腰桿的姿態，搭配簡約大方的白色風衣與黑色高領毛衣，出眾氣質讓網友讚嘆連連。
正妹22歲自己買房！「月薪20萬」驚人職業曝光 網讚：太猛了
不少人窮極一生才能買得起一間房，但也有人年紀輕輕就圓夢。有女子年僅22歲就成功在高雄買房置產，並大方分享購屋的喜悅，她的職業曝光後，在社群掀起討論潮，本人也親自解釋了。
最強核彈頭！道奇大谷翔平有望挑戰開路先鋒「這一鬼神紀錄」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟，手感相當火燙，有機會成為最強「核彈頭」，寫下歷史紀錄。
冷氣關機前「必做1事」！防發黴飄異味…日系大廠認：10年沒洗也乾淨
隨著氣溫升高，冷氣使用頻率大增，相關清潔問題也成為熱議焦點，有網友近日汰換家中冷氣，拆開舊機後發現內部滿是黴菌，被安裝師傅提醒「冷氣關機前應啟用防黴或送風功能」。對此，有日系冷氣的經銷商分享檢修經驗，表示有客戶長年使用防黴功能，即便10年沒清洗冷氣，機體仍非常乾淨。
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
李貞秀上《三立》政論 轟黃國昌偽君子
[NOWNEWS今日新聞]前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭中評會決議開除黨籍，事後民眾黨聲明中提及經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償，對此李貞秀今（14）日先是發文砲轟黃國昌一派胡言，...
村上宗隆4月打擊率不到1成！韓媒辣評：第2個筒香嘉智
休賽季透過入札制加盟芝加哥白襪的日本重砲村上宗隆，開季初期曾大爆發的全壘打火力如今消失無蹤，近7場比賽打擊近況極度低迷，大聯盟首年就遭遇巨大高牆阻礙，韓國媒體《Mania Times》辣評認為，他就是第2個筒香嘉智。
白沙屯媽祖8天進香路線遭疑「早就排好的？」 朝天宮董事長不藏全說了
一年一度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」在12日深夜23時55分出發，展開8天7夜的北港進香行程。由於白沙屯媽祖每年的進香時間和路線皆不固定，全由媽祖指示日程和「行轎」指引路程，其傳奇色彩每年都吸引了上萬「香燈腳」相隨。針對很多人都懷疑白沙屯媽祖進香的路線都是早就排好的？朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍抖音短片回應了。
台股飆36296點創歷史新高！三大法人狂砸687億湧進 股民笑：韭菜外資追在最高點
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美伊戰爭局勢再傳議和可能，美國總統川普近期宣布伊朗主動與美方聯繫，盼能達成協議。台股加權指數因此受到激勵，今日大漲8...
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
獨家／遭民眾黨開除黨籍 李貞秀哽咽嘆「栽贓手段太難看」：我不會放過壞人
民眾黨中評會今（13日）討論中配立委李貞秀違紀案，下午正式宣布予以開除黨籍處分，即日起生效，還稱她「堅持以獲取金錢為辭任不分區立委前提」。傍晚李貞秀接受《鏡報》電話訪問時表示，太多人想把她拉下來，但這件事不該弄得那麼難看，她也透露，從頭到尾向黨中央一再強調「不會拿民眾黨一分錢」。而李貞秀在接受採訪時更一度哽咽。
林志穎兒子暴風成長！Kimi180公分近照震撼曝光 帥氣模樣全網驚呆
昔日童星長大後的模樣，總是特別引人關注。當年因親子節目爆紅的Kimi，如今已邁入青少年階段，近期近況曝光，不只身高與外型大幅改變，也讓網友直呼「完全認不出來」。藝人林志穎近日在社群分享，長子Kimi參加羽球比賽的畫面，只見他在場上展現跳殺動作，成功拿下比賽，讓身為父親的林志穎相當驕傲。林宜君
超跑巷悲劇！正妹行李箱滑落 砸中「千萬麥拉倫」
北市信義區著名的超跑巷，日前發生一起尷尬意外，一群正妹在咖啡店外聊天，沒想到行李箱卻突然滑落，砸中違停紅線、要價千萬的麥拉倫，讓她們嚇得尖叫，事後車主也一臉不悅，不斷對撞擊位置比劃，這一幕全被路人拍下，直呼真的不得了了。
親自揭密鄭習會「閉門午宴」談什麼 李鴻源：習近平聽見「這計畫」 眼睛一亮
國民黨主席鄭麗文在7日率國民黨13人赴中國訪問，10日在北京舉行「鄭習會」與中共中央總書記習近平會晤後，於12日返回台灣，值得關注的是，本次鄭習會除了在東大廳與習近平會面之外，會後的閉門午宴也由習近平本人親自主持，而13人團之一的國民黨智庫副董事長李鴻源今（13）日在中天網路節目《專家來了》上，分享在閉門午宴上與習近平的互動。李鴻源表示，習近平將這場鄭習......