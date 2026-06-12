金馬影帝為他變「逃犯」！沉寂七年重新振作 一度被夢想反噬

記者鄭尹翔／台北報導

黃奇斌邀請金馬影帝李康生合作MV。（圖／大可文武有限公司 提供）

金獎音樂製作人黃奇斌歷經七年沉澱，即將於7月推出個人首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，首波同名主打歌〈虛華的夢想是一支刀〉率先曝光。歌曲以近乎自白的口吻，描寫追逐夢想時的執著與代價，黃奇斌坦言：「每個人心裡都有一把刀，會痛的時候才知道，原來早已捅進自己的心窩。」道出夢想帶來的希望與反噬，也成為他多年音樂歷程最真實的告白。

黃奇斌邀請金馬影帝李康生合作MV。（圖／大可文武有限公司 提供）

黃奇斌邀請金馬影帝李康生合作MV。（圖／大可文武有限公司 提供）

黃奇斌邀請金馬影帝李康生合作MV。（圖／大可文武有限公司 提供）

新歌MV同步首播，黃奇斌再度攜手億萬票房導演殷振豪打造影像作品，以黑白電影風格呈現濃厚的黑色美學。導演透露，第一次聽到歌曲時腦海就浮現強烈畫面，「這首歌像是一場大爆炸，炸出許多在這個世界裡受困的人，他們充滿憤怒、遺憾與心事，因此一定要用黑色電影的氛圍來呈現。」也讓整支MV充滿壓迫感與戲劇張力。

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而MV最大亮點之一，則是邀來金馬影帝李康生跨刀演出。片中他滿身傷痕、狼狽現身，飾演一名亡命逃犯，透過眼神與肢體詮釋內心掙扎。黃奇斌大讚李康生：「康生哥的演技真的不用多說，他可以同時像成功人士，也像人生失意者，那種瘋癲又真實的感覺太厲害了，我真的非常喜歡。」

談到角色設定，李康生則笑說：「看我這身裝扮，全身都是傷痕，不知道從哪裡逃出來，又被警察臨檢。」導演進一步解釋，逃犯其實象徵每個人在追夢過程中的逃避與掙扎，「他帶著大家羨慕的東西一路奔逃，但最終還是得面對衝突與攻擊，這也是MV想探討的核心。」透過李康生細膩的演出，將歌曲裡的矛盾情緒具象化。

值得一提的是，這次MV採用虛擬製作（Virtual Production）技術拍攝，結合數位場景與實景演出，打造出近似電影規格的視覺效果。首次進入虛擬棚拍攝的李康生也直呼新鮮，「跟以往真的很不一樣，我覺得會讓大家耳目一新。」而黃奇斌則表示，〈虛華的夢想是一支刀〉只是整張專輯爆炸旅程的開端，希望透過作品，陪伴每個曾被夢想刺傷，卻依然選擇繼續前進的人。

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