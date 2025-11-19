金馬影帝競爭 張震飾外送員對決嗜賭父親藍葦華
（中央社記者洪素津台北19日電）金馬62週六登場，影帝競爭激烈，有香港的柯煒林、新加坡的許瑞奇、台灣的張孝全、張震、藍葦華，他們都精湛詮釋社會不同階層角色，其中張震將競逐第2座影帝；張孝全入圍3次也想一舉奪帝。
張孝全和林依晨在電影「深度安靜」首度飾演夫妻，2人以此片入圍金馬獎的影帝和影后，張孝全在片中飾外表堅毅、內心糾結的丈夫，他曾分享，「這個角色不斷地在堆疊某種壓抑，好在拍攝時間充裕，讓我有機會更深入貼近他的狀態。」
張孝全演到此角很興奮，表示每到拍片現場都躍躍欲試，但是導演沈可尚總是要他沉澱20秒，張孝全感到不解，「為什麼要等呢？結果我發現這時間會讓我安靜下來，原來一直是『張孝全』準備好了，不是電影的『角色』準備好了。」
張震在2021年憑藉「緝魂」獲得金馬影帝，今年以「幸福之路」再度叩關影帝獎項，他片中飾演外送員，透露當時在紐約拍片又冷又下雪，事前也走上街觀察真正外送員的生活樣態。他笑說，拍攝尋找失竊電動車的片段時，真的有民眾以為他的車被偷，主動上前關心，當下雖然感動礙於拍攝當下，只能回應對方：「我在忙，不要管我！」
張震也因為角色而能更理解外送員的辛苦，「我現在點外送都會加上小費」，至於有無奪獎信心，張震表示，這次是滿放鬆的演出，相當有信心。
藍葦華在「我家的事」飾演嗜賭的一家之主，想要翻轉人生跟家庭地位，卻每每做錯選擇，細膩詮釋的心境轉折，角色由裡到外都令人印象深刻，他更以該角爭奪金馬影帝獎項，藍葦華曾分享被角色吸引是因為劇情和角色跟自己的原生家庭有某種連結。
電影「我家的事」聚焦一個看似平凡的台灣4口家庭，在生命的不同階段中交織親情、牽絆與失落。藍葦華也提及自己生活的年代，「我那個時代父輩或祖輩因為小孩生太多無法照顧會分出去，讓我看了劇本很有感！」
香港演員柯煒林在電影「大濛」演出隨部隊從廣東撤台的退伍軍人，擔任三輪車伕的他一開口就是濃重廣東腔的國罵，表演讓人印象深刻，和方郁婷的演出也是默契十足，柯煒林分享廣東口音的國語是最困難的部分，他特地向不太會說國語的父親請教發音，學習正確的口音。
而柯煒林在今年7月坦承罹患肺腺癌四期，但他依然積極樂觀抗癌，感受到自己被愛圍繞，並表示能夠繼續演戲對他來說是很幸福的事情，現在也沒有刻意減少工作量，仍然仔細挑選劇本，用心演出。
新加坡演員許瑞奇在電影「好孩子」飾演變裝皇后，他花2年了解變裝皇后人生，在開拍前進行3個月魔鬼訓練，刻意減重11公斤以貼近角色，「我化身變裝皇后跟班學習細節，還要穿短版上衣和緊身衣，那時候幾乎只能喝湯，到晚上才吃幾顆雲吞。」
許瑞奇和此片導演王國燊日前受訪分享拍片過程，許瑞奇坦言覺得自己沒自信能揣摩好這部改編自真人真事的作品，王國燊則表示，「他說沒把握才好，如果有個人說有把握，我反而會怕。」沒想到許瑞奇的精湛演出讓他順利拿到可以角逐金馬影帝的門票。（編輯：李亨山）1141119
