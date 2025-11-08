金馬影帝紐約當外送員！張震街頭狂奔 路人差點報警

【緯來新聞網】張震今年以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝，他在電影裡飾演為生活所苦的紐約外送員，賴以維生的電動腳踏車卻遭竊。他7日接受訪問時笑說，拍攝時紐約路人真的以為他車被偷，「對方看我在找車，還來問我說還好嗎？需要幫忙嗎？還想幫我報警，是很有趣的經驗。」

張震以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝。(圖／甲上提供)

片名雖然是《幸福之路Lucky Lu》，但張震在片中飾演的爸爸，為了養活妻女當起外送員，卻遇上腳踏車被偷、房租被騙，還被車撞，衰事一籮筐。回想起拍攝過程，張震表示他為了拍攝住在紐約一個月，平時空閒時候就去跑步，觀察路邊的外送員，不過當時紐約天氣很冷，從12月拍到1月中，「沒想到會下那麼多雨跟雪，一直在室外吹風，蠻冷的。」他也因為深知外送員的辛苦，笑喊現在叫外送都會給小費。



他透露拍攝該片有許多令他印象深刻的回憶，像是片中他腳踏車被偷，就是在他獨自在第五大道來回奔跑，旁邊還有人來人往的人群，劇組則在遠方架設攝影機拍攝，十分有真實感。真實到身旁路人真的以為他腳踏車被偷，主動上前說要幫忙，讓他不知所措，只好趕緊跟路人說：「我在忙，不用管我沒關係。」



香港演員陳法拉在他片中飾演老婆，製片則是德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton），兩人分別是漫威電影《尚氣與十環傳奇》演員跟導演，德斯汀同時也是《蜘蛛人：重生日》的導演。被問到會不會想去拍《尚氣2》？他半開玩笑回應：「那拍《蜘蛛人》不是更好嗎？跟德斯汀聊天相處滿愉快。」



至於好友舒淇前陣子晉升導演，以《女孩》抱回釜山影展最佳導演獎，「我看完《女孩》以後覺得她真的蠻厲害，可以多拍一點。」被問到如果舒淇導演找他演戲會接嗎？張震笑說：「問題是他沒有找我。」

張震在《幸福之路Lucky Lu》飾演衰到爆炸的外送員。(圖／甲上提供)

