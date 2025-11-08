金馬影帝紐約當外送員！張震街頭狂奔 路人差點報警
【緯來新聞網】張震今年以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝，他在電影裡飾演為生活所苦的紐約外送員，賴以維生的電動腳踏車卻遭竊。他7日接受訪問時笑說，拍攝時紐約路人真的以為他車被偷，「對方看我在找車，還來問我說還好嗎？需要幫忙嗎？還想幫我報警，是很有趣的經驗。」
張震以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝。(圖／甲上提供)
片名雖然是《幸福之路Lucky Lu》，但張震在片中飾演的爸爸，為了養活妻女當起外送員，卻遇上腳踏車被偷、房租被騙，還被車撞，衰事一籮筐。回想起拍攝過程，張震表示他為了拍攝住在紐約一個月，平時空閒時候就去跑步，觀察路邊的外送員，不過當時紐約天氣很冷，從12月拍到1月中，「沒想到會下那麼多雨跟雪，一直在室外吹風，蠻冷的。」他也因為深知外送員的辛苦，笑喊現在叫外送都會給小費。
他透露拍攝該片有許多令他印象深刻的回憶，像是片中他腳踏車被偷，就是在他獨自在第五大道來回奔跑，旁邊還有人來人往的人群，劇組則在遠方架設攝影機拍攝，十分有真實感。真實到身旁路人真的以為他腳踏車被偷，主動上前說要幫忙，讓他不知所措，只好趕緊跟路人說：「我在忙，不用管我沒關係。」
香港演員陳法拉在他片中飾演老婆，製片則是德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton），兩人分別是漫威電影《尚氣與十環傳奇》演員跟導演，德斯汀同時也是《蜘蛛人：重生日》的導演。被問到會不會想去拍《尚氣2》？他半開玩笑回應：「那拍《蜘蛛人》不是更好嗎？跟德斯汀聊天相處滿愉快。」
至於好友舒淇前陣子晉升導演，以《女孩》抱回釜山影展最佳導演獎，「我看完《女孩》以後覺得她真的蠻厲害，可以多拍一點。」被問到如果舒淇導演找他演戲會接嗎？張震笑說：「問題是他沒有找我。」
張震在《幸福之路Lucky Lu》飾演衰到爆炸的外送員。(圖／甲上提供)
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
陳漢典新婚3週放閃Lulu！甜曝小夫妻「啾咪日常」
楊烈在今、明兩天於高雄文化中心至德堂演出的舞台劇《明星養老院》中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出，和他對戲的陳漢典則說自己跟新婚老婆「Lulu」黃路梓茵也經常互相比啾咪，他撩起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。自由時報 ・ 22 小時前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（3） (圖)
行政院長卓榮泰（右2）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時視察X光機設備，並要求未來在檢疫上務必要運作正常。中央社 ・ 19 小時前
32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」
娛樂中心／楊佩怡報導32歲港星鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐，最終未成功入圍，後來參加香港電視台《TVB》的藝訓班，被簽約後出演許多電視劇，也因亮麗的外型吸引許多粉絲追隨。近日，鄺靜汶在IG自爆收到飯局邀約，他也公開私訊佐證，畫面中還可見對方開出的價碼，讓鄺靜汶哭笑不得的表示：「都不夠我出一條IG Reels，開什麼玩笑？」。民視 ・ 18 小時前
才升格新手爸爸！港仔台爸突拋妻棄女 曝在台生小孩很賺
才升格新手爸爸！港仔台爸突拋妻棄女 曝在台生小孩很賺EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
星光歌手控遭小16歲「1夜6次老公」勒昏 喊：家暴我
娛樂中心 ／徐詩詠報導過去出身選秀節目《超級星光大道》的藝人安歆澐，嫁給小16歲的國手莊英杰後，與對方育有一對兒女。安歆澐過去還在節目上公開稱讚老公體力好，曾笑說「一夜6次」。但近期兩人婚姻卻亮紅燈，安歆澐控訴莊英杰不僅無視兩人協議，偷吃自己的人妻閨密，還持菜刀家暴她。民視 ・ 18 小時前
外送員注意！Foodpanda未投保遭台南市開罰30萬 法院認地方無權敗訴
外送平台Foodpanda（富胖達）由於未替外送員投保強制險及機車第三人責任險，遭到台南市勞工局開罰30萬元，業者不服提起行政訴訟，案經高高行審理後，認為自治條例已牴觸中央法令，已違反憲法中的法律保留原則，判決台南市政府敗訴定讞。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
羨慕！魏哲家喊今年紅包加碼 員工領2.5萬
[NOWnews今日新聞]真的好羨慕！台積電董事長魏哲家今（8）日宣布，今年一樣準備了一個小禮物，但今年不是一樣的數字，今年特別從每人發2萬元紅包，加碼到2.5萬元，同時，今年不只台灣員工拿，連世界各...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
桃園學子跨國學習成果豐碩 張善政鼓勵開拓國際視野
桃園市長張善政八日上午前往桃園區，出席「桃園市高中生美國暨貝里斯前瞻學習國際教育活動成果發表」。張市長表示，桃園與貝里斯之間的情誼深厚，雙方皆為族群融合、文化多元共存的城市，與桃園的背景極為相似，也因此促成桃園與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市。期盼未來能持續深化桃園與貝里斯的交流，開創更多國際合作機會。張市長分享，貝里斯是中華民國在中美洲的重要友邦，也是本市在中美洲唯一的姊妹市，市府對此友誼倍感珍惜。去（113）年9月他曾率團訪問貝里斯，國民性格樂觀、熱情，其稀有的自然生態讓貝里斯非常重視環境永續與保育工作，也促使貝里斯成為美國觀光客非常喜愛的旅遊勝地，且貝里斯為英語系國家，對台灣學生而言具備語言學習與文化探索的雙重優勢，因此非常鼓勵桃園學生前往貝里斯實地參訪，相信能帶給年輕學子截然不同的啟發與體驗。張市長在會中特別感謝貝里斯前任駐台大使碧坎蒂女士（Candice Pitts），張市長說，碧坎蒂女士對桃園懷有深厚情感，任內不僅多次造訪桃園盛事「龍岡米干節」，今（115）年初亦親自參與台灣燈會，足見其對桃園的特殊關愛，桃園也在她的積極促成下，進一步與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市，共同深化雙邊歷史及台灣好新聞 ・ 17 小時前
楊梅警啟動「行人交通安全大執法」強化取締車不讓人與行人違規
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。 為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強桃園電子報 ・ 20 小時前
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
統一獅》西武獅隊強力爭取林安可！ 認為他擊球速度快又很有魅力
日職西武獅隊近期檢討球隊戰力，除了對火腿石井一成內野手有興趣外，對於台灣外野手林安可也首度給出評價，廣池浩司球團本部長表示：「他的擊球速度快，也很有魅力。」TSNA ・ 23 小時前
前名模涉案交保後6天裁押 高院發回更裁
（中央社記者林長順台北8日電）前伊林名模蕭瑋葶涉嫌侵占身障關懷協會款項，士林地方法院今年8月5日裁定300萬元交保，8月11日起訴後又裁定羈押禁見。蕭女提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回士院更裁。中央社 ・ 15 小時前
新竹北埔廂型車撞壞紅磚 整輛慘翻落內豐石橋下
新竹縣北埔鄉大坪路上的內豐石橋今（8）日發生墜橋意外，一輛銀色廂型車疑似撞壞磚造護欄，整輛車翻覆橋下，導致該路段雙向暫停通行，目前已派吊車到現場協助救援，詳細事發原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 18 小時前
蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 賴清德：台灣繼續堅定捍衛民主
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。總統賴清德今（11/8）天在社群平台「X」發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。太報 ・ 19 小時前
驚喜！ 蕭美琴歐議會演講 陸表達「強烈憤慨」
在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會上，副總統蕭美琴驚喜現身，也是第一位進入歐洲議會的中華民國「現任副總統」，她表示，台灣的例子，證明民主能在亞洲蓬勃發展。但事後，大陸駐歐盟使團，也向歐方提出嚴正交涉，並表達「強烈憤慨」。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺自由時報 ・ 19 小時前
顏正國恩師現身！「總算教化了他」痛心曝抗癌過程：那時最讓我失望
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也現身追思，坦言：「那時候是我對他最失望的時候。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 19 小時前
44歲網紅才宣布懷孕 突血崩驚喊「寶寶被沖掉了」
娛樂中心／張予柔報導44歲網紅Sandra近年與搭檔Eko主持YouTube英文節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》打開知名度，開朗又具親和力的形象受到觀眾的喜愛，成功跨足主持界。她和老公許傑克結婚3年，今年7月迎來好消息，宣布懷孕，然而在孕期過程中，她曾經歷一場驚魂事件，坦言當下以為「寶寶被沖掉了」，情緒一度崩潰。民視 ・ 1 天前
嘉義鹽酥雞攤驚見「料理鼠王」！業者道歉：將改善食品衛生
嘉義市一間鹽酥雞攤被民眾拍到約30公分的大老鼠跳上攤位，在食材上大快朵頤的畫面。這段影片被上傳至網路後引發熱議，業者表示不清楚影片拍攝時間，但承諾將加強環境與食品衛生改善。中天新聞網 ・ 15 小時前