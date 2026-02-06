金馬影帝罕動怒！《豆腐媽媽》特技演員是好友：不應該發生的意外

金馬影帝莫子儀指出蘇德揚是他的朋友，也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，竟爆出工安意外。金馬影帝莫子儀罕見動怒，他指出蘇德揚是他的朋友，「也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。」

他支持台北市電影戲劇業職業工會聲明，希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

而蘇德揚的未婚妻Rena今受訪時透露，他拍工地動作戲，自高樓直接墜地，家屬指出現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血、顏面複雜骨折，事發當天在急診吐了4大袋血，還控訴民視沒有替演員保險，對民視消極處理很不滿。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟

《豆腐媽媽》替身演員墜地！家屬收病危通知 怒控民視拍戲沒保險

《豆腐媽媽》替身高樓墜下重傷吐血！民視二度回應了

《豆腐媽媽》演員意外爆「家屬向民視索賠600萬」 未婚妻回應曝3訴求

